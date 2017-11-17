这套三层顶楼公寓位于麦迪逊广场公园(Madison Square Park)周边的豪宅翻修项目第五大道212号(212 Fifth Ave)，11月16日以7380万美元重新上市，这一价格甚至比今年1月从市场上撤回前的标价还要高出500万美元。

通常，当一住宅经过一段时间重返市场，标价自然会有所下调。但该物业的情况截然相反。

楼盘开发商、房地产公司Madison Equities负责人Robert Gladstone说："为什么要降价？我们的售价要反映它的实际价值。"

根据挂牌记录，这套顶楼公寓首次上市时仅挂牌了96天。当时项目仍处于建设阶段，室内装修并没有完成。Gladstone说："问题在于，人们无法想像成屋的样子。潜在买家看房时会说，‘房子不错，但我不清楚装修后的效果。’"

他补充道，"您之前无法获得理想的看房体验，因为装修材料到处摆放。现在可以了。"

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Gladstone称，新的标价反映出，该物业已经全面完工。

据他介绍，这套五卧顶楼公寓位于第五大道212号的顶楼三层。由于楼顶一圈装有配备照明设施的护栏，该物业也得名"王冠"。该项目始建于1912年，由建筑师Schwartz和Gross操刀设计，目前入住率已达到三分之二左右。这套公寓拥有1万79平方呎的室内空间，并附带5730平方呎的室外空间，买家可随时拎包入住。Gladstone说："如果住户需要，我们可能考虑以后增建一个游泳池。但顺便提一下，建造游泳池的最佳时节是秋季和早春。"

在施工的过程中，有些开发商选择将顶楼空间划分成多个面积较小的单元，但Gladstone决定"逆市"而行，尽量增加顶楼公寓的面积。他说："我们原本规划了两套顶楼公寓，但我觉得，独享第五大道212号的顶楼公寓比住在其中一个单元更值得炫耀。"

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