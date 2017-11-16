位置：南非西开普省斯泰伦博斯(Stellenbosch)

标价：8000万兰特（折合580万美元）

这座规模宏大的庄园被称作"Delavia Estate"，周围环绕着连绵起伏的群山以及波澜壮阔的印度洋和大西洋，并附带一座精品酒庄，象征着一种真正的高品质生活。

房地产代理公司Pam Golding Properties经纪人Clarence Collins说："您可以来这里放松身心，品尝自酿的红酒。"

他补充道，住宅同样令人赞叹不已。该物业坐落于因葡萄闻名的"斯泰伦博斯酒乡的黄金地段"，非常适合邀请几位或几十位好友来此品酒和用餐。

Collins说："实际上，客厅就足以容纳50人。"开放式生活区毗邻几处开阔的露台，"每个露台的视野各不相同，有的面朝大山，有的正对葡萄园。"

根据挂牌信息，葡萄园内的西拉(Shiraz)和赤霞珠(Cabernet Sauvignon)品种栽种于2001年。业主和宾客可以在温控酒吧和品酒室享用美酒佳酿。

挂牌信息显示，主层还包含一间拥有木质镶板、横梁天花板和内置书架的办公室，以及开放式厨房、早餐角、正式餐厅和客房。

主卧套房、休息室和其他三间套房位于上层，另外还有几个阳台。

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房屋

这座庄园占地近25英亩，包含五间卧室，室内面积为2万6910平方呎。

设施

主屋下层设有酒窖。此外，这一层还包括品酒区、斯诺克台球桌、家庭影院、健身房和一间密室。

根据挂牌信息，车库拥有七个停车位和用于存放船只的空间。这座庄园配备太阳能发电装置、地暖设施和水过滤器系统。

屋外建有恒温游泳池和景观花园，以及装有自动滴灌系统的数英亩葡萄园。该物业还享有从Theewaterskloof大坝和一座小型农用水坝调水的权利。

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设计

该物业建于2011年，采用室内外相融合的开放式平面布局。露台和玻璃大窗旨在最大限度地呈现印度洋、太平洋、好望角、桌山和罗宾岛的迷人风光。

据Collins介绍，这座庄园历时七年建成。毗邻的土地也归现业主所有，随着孩子们陆续搬离，业主打算在附近建造一栋面积稍小的别墅居住。

周边

“Delavia Estate"是一处安宁静谧的避世之所，但距离当地的高尔夫球场和海滩仅一小段车程。附近还分布着考格尔伯格自然保护区(Kogelberg Nature Reserve)和几个城镇，可以前去购买除红酒以外的生活必需品。

经纪人：Clarence Collins, Pam Golding Properties

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