位置：马尔代夫共和国芭环礁昆夫纳杜岛(Kunfunadhoo Island)
标价：1500万美元
这栋海滨别墅是广受好评的马尔代夫索尼娃芙西度假村(Soneva Fushi Resort)中最大的一处私人住宅。该作被称作11号别墅的海滨豪宅还有一个更贴切的名字—— “私人领地”(Private Reserve)。
度假村私人住宅业务主管Marco Bonini说："Private Reserve包含九间卧室，如同度假村中的度假村。另有充足的户外空间可供用餐和娱乐。"
他补充道，"该物业或许是整个印度洋海域最大的度假别墅。"
Bonini称，这处私家大宅非常适合大家族或者喜欢与一众好友结伴旅行的买家。房间之间相隔甚远且私密性良好。
据他介绍，大多数业主选择加入度假村的租赁项目。当他们不在这里居住时，可以将别墅交由度假村出租。
1995年，伊娃和索努·施弗达萨尼(Eva and Sonu Shivadasani)夫妇在荒无人烟的马尔代夫昆夫纳杜岛修建了索尼娃芙西度假村。11号别墅建于2013年，并在2015年重新装修。
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别墅采用环保材料建造而成，并配备许多豪华设施，如宽敞的露天平台，以及附带下沉式用餐区和水上滑梯的不规则形状游泳池。
该物业坐落于岛屿的东端，毗邻海豚海滩(Dolphin Beach)，可以饱览波澜壮阔的印度洋，并直通一片幽静的白沙滩。
独立主卧套房拥有充足的生活空间，包含一间与花园连通的开放式浴室。主卧非常私密，甚至附带一个独立的小型游泳池。
此外，这处私家大宅还设有五间客房、儿童房、保姆房和管家房等。
公共区域包括装有电视的超大休息室、厨房、客厅、书房、酒吧、用餐区和客用休息室。
房屋
11号别墅占地1.37英亩，包含九间卧室和九间浴室，室内面积为2万8000平方呎。
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设施
该物业配备桑拿房/按摩室、蒸汽房、健身房、红酒房、可供休憩的悬浮吊床，以及一部预先下载音乐和电影的iPod。根据需要，度假村可提供无线网络连接。
宾客可按需使用度假村的自行车和男女管家服务。
索尼娃芙西度假村建有星空观测台、玻璃艺术工作室、夜间露天电影院和数间餐厅。宾客可以在海洋生物学家的指导下完成潜水，与蝠鲼一同浮潜，或者日落时分搭乘游艇观赏海豚。水疗区提供瑜伽排毒课程和个人美容护理等服务。
度假村最受欢迎的场所之一是适合四岁及以上儿童的游戏区"The Den"，众多免费项目包括乐高玩具房和配备水上滑梯的亲子泳池等。
周边
马尔代夫（全称：马尔代夫共和国，首都马累）是印度洋上一个热带国家，由26个环礁组成，包含上千个珊瑚岛。这个美丽的国度以白色沙滩、蓝色泻湖、绿意盎然的室内装饰、大片珊瑚礁和各种海洋生物著称。
索尼娃芙西度假村位于芭环礁，搭乘水上飞机约30分钟可抵达马累国际机场。
经纪人：Marco Bonini, Soneva Fushi Resort
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