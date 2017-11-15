上月底，豪华摩天大楼温哥华一号公馆(Vancouver House)的一套三层顶楼公寓标价1190万加元（约合930万美元）上市。

该开发项目坐落于温哥华耶鲁镇社区(Yaletown)，由明星建筑师比亚克·英厄尔斯(Bjarke Ingels)操刀设计。这套公寓拥有2334平方呎的室内空间，包含两间卧室、两间浴室、一间盥洗室和宽敞的娱乐区，厨房配备英厄尔斯亲自设计的中岛。

根据综合房源信息服务平台(MLS)的数据，该物业是大温哥华地区第三贵的在售公寓。

这一公寓的户外空间的面积与室内几乎相等，包括五个露台以及一处附带热水浴缸和户外厨房的私人屋顶平台。

从这套顶楼公寓可以饱览固兰湖岛(Granville Island)和福溪(False Creek)的风光。全部三个楼层由一部私人电梯连通。

更多资讯: 楼市降温措施致多伦多房屋10月销售同比下跌26.7%

据率先披露这则销售信息的《温哥华信使报》(Vancouver Courier)，该物业还附带两个停车位、储物空间和一架三角钢琴。

这幢150米(约492呎)高的塔式公寓楼因扭曲的外形被形象地称作"扭纹大厦"(Twisted Tower)。根据比亚克·英厄尔斯建筑事务所发表的一份声明，该项目所在的地块被高架桥分隔成三部分，因此建筑师设计了下窄上宽的方案。大楼基座选在距路面30米(约98呎)的地方，然后逐层扭转，最终处于路面的上方。

在世界建筑节(World Architecture Festival)上，该项目曾荣获"2015年度未来之星项目"奖。

这幢塔楼预计于2019年竣工。规划的配套包括由费尔蒙特环太平洋酒店(Fairmont Pacific Rim)提供的礼宾服务和附带游泳池的健身中心等。

截至发稿，该项目的开发商西岸置业集团(Westbank Corp.)和房地产代理公司Virani Real Estate Advisors卖方经纪人Karim Virani均未回应置评请求。

关注环域居: