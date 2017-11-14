位置：英国伦敦

标价：719万5000英镑（折合953万美元）

这套几近完工的顶层公寓位于精品住宅项目肯辛顿花园广场50号(50 Kensington Garden Square)，为业主提供奢华生活和无敌视野。该项目坐落于多元化的高档社区贝斯沃特(Bayswater)，由屡获殊荣的建筑事务所Brimelow McSweeney的建筑师和室内设计师Lynne Hunt携手打造。楼内共有31个住宅单元，其中顶层公寓的面积最大。

据房地产代理公司Cluttons高级销售代表Sally Mirbagheri介绍，这套顶层公寓占据整个七层，"从环绕式阳台可以将周围的城市风光尽收眼底。"

除了两个阳台以外，该物业还拥有一间玻璃幕墙搭建的花园房，共同组成了360度观景视角。Mirbagheri还指出，玻璃大窗在优化视野的同时，还能保证充足的采光，并营造出空间感。

她说："走进屋内的那一刻，您会惊讶于公寓竟然如此开阔。业主还可以在阳台欣赏壮美的日出和日落。"

室内空间巧妙结合了时尚简练的现代主义风格，精致的实木花纹地板、大理石地砖和白墙围成的三角窗等细节更是锦上添花。

房屋

这套顶层公寓包含三间卧室和三间浴室，室内面积为2637平方呎。阳台和屋顶露台等户外空间共计748平方呎。

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设施

业主可以使用各种各样的私人设施，以及大楼配备的公共设施。这套顶层公寓拥有两部电梯、配备顶级厨具的现代厨房、覆盖全屋的地暖设施、24小时礼宾服务和两个专属的地下停车位。

周边

肯辛顿花园广场50号坐落于海德公园以北的贝斯沃特社区。Mirbagheri说："近年来，贝斯沃特经历了巨大的变化。毫无疑问，这个地区将继续蓬勃发展。"

她指出，得益于近年来的大力投资，贝斯沃特增长迅猛，涌现出大批高档餐厅、商店和娱乐场所。Mirbagheri称，这一上升势头短期内不会减弱。她补充道，"附近的女王道(Queensway)正在重振，而且有望成为一个类似于科文特花园的街区，未来几年将新建众多酒吧和餐厅。"

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经纪人：Mark Clegg/Joanna Leverett，Cluttons

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