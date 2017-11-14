随着最后一个待售单元找到买主，约翰尼·德普在洛杉矶市中心的五套公寓悉数售出。

据卖方经纪人Kevin Dees介绍，这套色彩缤纷的单卧单元最终以142万5000美元成交。《加勒比海盗》主演约翰尼·德普在地标建筑东哥伦比亚大厦(Eastern Columbia Building)共有五套公寓，该物业便是其中最后一个单元。德普将五套公寓简单合并成一处多层顶楼住宅，并以总价1278万美元挂牌出售。

这笔交易由房地产公司Partners Trust经纪人Dees和Nick Segal共同代理。

Dees称，德普花了大约一年时间将五套公寓全部转手，并回笼了1090万美元的资金。

这幢装饰艺术风格的历史建筑始建于1930年代，以标志性的四面钟楼著称。不动产记录显示，2007年到2008年，德普从开发商手中陆续买下五个单元，投入了大约720万美元。

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从房地产投资的角度来看，这算是一笔可观的回报。此外，德普还拥有一座规模宏大的法国庄园，并以3900万美元将其售出。今年9月，他尝试拍卖肯塔基州一座马场，但据说未能成功。

然而，财力雄厚的德普粉丝仍有机会到公寓亲自体验巨星的生活，因为买家已经将该物业挂牌出租，租金为每月5500美元。目前，Dees跳槽至房地产代理公司The Agency担任地产部主管，并负责营销这套租赁公寓。

该复式单元拥有艳丽的装潢和1780平方呎的生活空间。德普委托巴西超现实主义街头艺术家Osgemeos在主生活区创作了一整幅壁画，这个开放区域兼作客厅、餐厅和厨房。

根据挂牌信息，宽敞的楼梯平台俯视壁画和客厅，并用作另一个客厅。旁边的钢架楼梯通向上层的卧室。

Dees称，现年54岁的德普对五套公寓进行简单合并，并将其用作一处住宅的不同房间。

他没有将五套公寓完全整合成一处多层住宅，而且把其中三个单元打通作为他的娱乐和生活空间，而余下的两个单元保持独立，并分别充当艺术工作室和客房。

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大楼配备公共露台、咸水游泳池、水疗区、日晒平台和健身房等。

据环域居此前报道，第四套公寓于今年8月以275万美元成交。另有一个两卧三浴单元和一个2400平方呎的单元分别以250万美元和390万美元售出。

Dees表示，五套公寓中的两个单元打破了东哥伦比亚大厦所在的历史街区的最高单价。

截至发稿，德普的发言人未能回应置评请求。

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