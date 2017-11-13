环域居获悉，一位哈萨克斯坦政府高官斥资6500万欧元（折合7580万美元）在巴黎购买了一套安保严密的豪华公寓，成为今年以来巴黎最贵的住宅交易之一。

这套数千万美元的公寓位于金三角(Golden Triangle)优质地段蒙田大街(Avenue Montaigne)，步行一分钟即可前往著名的香榭丽舍大街(Champs-Élysées)。该物业通过线下方式达成交易，由比利时经纪人Ignace Meuwissen代理。他在莫斯科成立了一家房地产公司，主要为俄罗斯和前苏联国家的买卖双方牵线搭桥。

Meuwissen告诉环域居，卖方是一家俄罗斯投资公司的主管，其将楼内的多个单元合并成这套大户型公寓。该物业正对历史悠久的雅典娜广场酒店(Plaza Athénée)，这个名流云集的高档酒店每晚房费高达2万美元。

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他补充道，卖方从三个月前尝试线下销售这套公寓，当时要价7500万欧元（折合8750万美元）。

该物业包含五间卧室、五间浴室、水疗区和单独的员工宿舍，室内面积为1200平方米（折合1万2900平方呎）。但对于哈萨克斯坦官员而言，最大的卖点莫过于安保设施，包括55平方米的密室、防弹玻璃窗和专门的安保人员宿舍。

Meuwissen说："这是一套非常独特的公寓，因为很少能遇到一处安保等级如此之高的法国物业。"

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经纪人谢绝透露买卖双方的身份，但他表示，这笔交易刷新了今年以来巴黎最高的房屋售价纪录。环域居无法对此进行核实。

近一年来，"光明之城"（巴黎别称）的高端住宅市场蓬勃发展。根据全球房地产经纪公司莱坊国际，过去12个月当地豪宅价格同比上涨11.3%。（豪华住宅被定义为售价排在每个房地产市场前5%的物业。）

数据显示，巴黎高端住宅的每平方米均价为1万8000欧元（折合2万1000美元），约是该物业单价的三分之一。

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