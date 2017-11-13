位置：意大利威尼斯

标价：2800万欧元（折合3300万美元）

根据挂牌信息，这座占地1.5英亩的新哥特风格宫殿被称作"Donà Giovannelli"，始建于15世纪到16世纪，紧邻著名的威尼斯大运河(Grand Canal)。1538年，该物业被赠予乌尔比诺公爵弗朗西斯科-玛利亚-德拉-罗维尔(Francesco Maria della Rovere)当作宅邸。

房地产代理公司Lionard Luxury Real Estate女发言人Arianna Giovannini说："这座宫殿拥有许多非比寻常的优势，如历史价值、宏大规模和比邻大运河的优越位置等。一扇气派的大门正对河面，业主可乘船从运河进入屋内。"

该物业于2016年底挂牌上市，目前由一家意大利公司所有。Giovannini没有透露现业主卖房的原因，但她指出，这座宫殿可以被改建成一家拥有60多间客房的豪华酒店。

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她说："已有几位客户表现出兴趣，但没有给出具体的报价。"

值得一提的是，这处历史建筑曾经藏有文艺复兴时期意大利绘画大师乔尔乔纳(Giorgione)的传世名作《暴风雨》(The Tempest)。据纽约艺术资源联盟(New York Art Resources Consortium)，1875年，当时的业主、威尼斯王子朱塞佩·吉奥瓦内利(Giuseppe Giovannelli)花费12万7000里拉从曼弗林(Manfrin)贵族世家手中买下这幅油画。虽然柏林一座博物馆也给出相同的报价，但由于未能按时付款，最终与其失之交臂。

这幅名画在王子的房间里挂了60年，直到1932年，他的继承人因经济困顿被迫以500万里拉的价格将画卖给威尼斯学院画廊(Gallerie dell'Accademia)，此后便一直挂在那里。

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房屋

这座宫殿坐落于两条运河的交汇处，包含一栋5万7048平方呎的别墅和一间8880平方呎的展示厅，总建筑面积接近7万平方呎。另有一个7600平方呎的中央庭院。

设施

如今，该物业仍保留了旧时辉煌的面貌：一侧墙面为引人注目的威尼斯哥特式晚期风格；另一侧墙面长131呎，并融合了不同时期的建筑风格。

一部精美的八角形楼梯通向上层空间，包括吉奥瓦内利王子曾经居住的"主楼层"。原有的镀金天花板采用石膏和绘画进行装饰。其他特色装潢包含彩色玻璃窗和拼花地砖。

名人效应

这座宫殿始建于15世纪到16世纪，乌尔比诺公爵弗朗西斯科-玛利亚-德拉-罗维尔、意大利天文学家Giovanni Battista Donà和威尼斯王子朱塞佩·吉奥瓦内利等多位名人先后在此居住。

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周边

该物业地处威尼斯市中心，距离大运河和圣马可广场(Piazza San Marco)仅几步之遥。这个巨大的广场以哥特式建筑、狂欢节游行和威尼斯电影节期间的露天放映会著称。

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经纪人：Lionard Luxury Real Estate

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