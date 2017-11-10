位置：比利时布鲁塞尔

标价：129万欧元（折合150万美元）

这套空间充足的复式顶楼公寓位于时尚别致的莫里埃大道(Avenue Molière)尽头一幢装饰艺术风格的历史建筑，距离布鲁塞尔地标Place Georges Bru g mann和Bar Du Matin不远。

布鲁塞尔苏富比国际地产(Brussels Sotheby’s International Realty)负责人Jean-Marc Delcroix说："这套公寓与众不同，因为它位于布鲁塞尔时尚街区的一幢老旧的工业建筑，但同时拥有现代设计和精致装潢。该物业代表了时下布鲁塞尔的全新居住选择。"

他补充道，"这套公寓继承了个性前卫的工厂风，非常适合那些既想住在市内又注重生活品质的家庭。"

Delcroix说："平面布局非常合理，其中下层分布着三间卧室和两间浴室。上层包含大客厅、开放式厨房、宽敞主卧和套间浴室，并附带一个漂亮的露天平台。"

据他介绍，露台的面积超过200平方米（近2200平方呎），可以饱览公园美景和城市风光。

这套公寓于2016年进行了彻底的翻修改造。

房屋

该物业包含四间卧室和三间浴室，室内面积为2690平方呎。

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设施

业主可以选择租赁停车位。

亮点

自第二次世界大战以来，布鲁塞尔逐渐发展成欧洲最重要的城市之一，并且作为全球政治中心。此外，它还是欧盟总部和主要行政机构的所在地，以及北大西洋公约组织的总部驻地。

周边

莫里埃大道地处一个安静的街区，被认为是底蕴深厚的布鲁塞尔最漂亮的大道之一，周围分布着餐厅、小商店和众多公共交通选择。

经纪人：Jean-Marc Delcroix, Brussels Sotheby’s International Realty

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