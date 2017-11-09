位置：澳大利亚塔斯曼尼亚州(Tasmania)

标价：320万澳元（折合245万8700美元）

这座海滨庄园名为"Sea Wedge Estate"，坐落于风暴湾(Storm Bay)塔斯曼半岛南端的一处人迹罕至的私人土地，业主可以在优美的自然景观中享受舒适惬意的生活。塔斯曼尼亚州苏富比国际地产(Tasmania Sotheby’s International Realty)卖方经纪人John Huizing称，透过屋内的玻璃大窗或者从环绕四周的室外平台，您可以将迷人的海滨风光尽收眼底。Huizing指出，"该物业可360度欣赏楔形岛屿、海湾和远方的威灵顿山(Mount Wellington)。"

他补充道，"这个地段非常安静私密，经常有各种各样的野生动物出没，包括小袋鼠、海雕、袋熊、本地鸟类和负鼠等。"

简洁温馨的室内空间进一步烘托了周遭自然景观形成的宁静氛围。大量木质装潢和陶土瓦片与米色墙壁和砖石结构相得益彰，使人联想起由浓密树林、细腻沙滩和陡峭海岸构成的塔斯曼尼亚州田园风光。

该物业的平面布局参考了亚洲风格的楼阁设计，各个房间由一堵承重墙连接，而公共生活区正好在中央。实际上，屋内包含许多专为聚会设计的公共区域，非常适合举办大型的家庭和社交活动。

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房屋

这座海滨庄园占地近55英亩。主屋内设四间卧室和两间浴室，建筑面积约为3982平方呎。此外，该物业还附带一间约1450平方呎的作坊。

设施

该物业附带大批配套设施，如超大厨房、多个烤炉、果园、蔬菜大棚、红酒冰柜、葡萄园和运动场等，可谓款待亲朋好友的理想场所。

周边

这处宛若世外桃源的海滨物业被大海和绿地所环绕，非常适合那些渴望户外生活的买家。风暴湾拥有丰富的水产资源，垂钓爱好者有机会捕获金枪鱼、鳕鱼、鲷鱼、贝类、螃蟹、贻贝、牡蛎、鲍鱼和小龙虾等各种海味。与此同时，靠近海岸的优越位置意味着，这里非常适合游泳、潜水、划船和沙滩漫步。周边还分布着维护良好的徒步小径，以及适合探险、杂树丛生的崎岖小道。

经纪人：John Huizing, Tasmania Sotheby’s International Realty

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