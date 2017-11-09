一位日本亿万富翁在试图出售曼哈顿特朗普国际大厦(Trump International Tower)的两套豪华公寓未果后，于本周二将其降价甩卖。

这个合并单元包含六间卧室和六间浴室，可以俯瞰纽约地标哥伦布圆环广场(Columbus Circle)和中央公园，目前标价2750万美元。现业主是房地产大亨多田胜美，该价格比他去年给出的4000万美元的原要价低31%。

据《福布斯》杂志，多田的净资产达17亿美元。他为公寓挑选了奢华的装修风格和家具。根据道格拉斯·艾丽曼地产公司Margolis Espinal Adler 销售团队提供的挂牌信息，华丽的入口门厅拥有黑漆镀金大门和四种大理石地砖。屋内其他区域还铺有从一座法国城堡回收的精美实木地板。

卖方经纪人Howard Margolis称，他的客户之所以大幅降价，是因为"他诚心出售，而且想要在供应充足的市场中保持竞争力。"

该物业拥有超过6300平方呎的生活空间，包含宽敞的娱乐区、专业厨房和占据一侧的主卧套房。经纪人强调，如此富丽堂皇的主卧只存在于"电影中或者佛罗伦萨大教堂里"。

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除了远眺中央公园的落地大窗以外，浴室还拥有青金石打造而成的按摩浴缸和气派立柱。

过去一年，多田采用了各种方法试图出售这个精装单元，包括此番的大幅降价。

现年72岁的多田于2016年5月首次将两套公寓挂牌出售，后来又尝试单独售卖。当时，面积较大的公寓要价2950万美元，甚至高于目前合并单元的定价。（他从未单独出售面积较小的公寓。）

公共记录显示，2008年多田通过自己的公司大东建托以2600多万美元买下两套公寓。他的公司主要开发办公楼、酒店和购物中心，并在亚太地区拥有六个住宅项目。

2015年，他因亏本1500万美元甩卖新加坡瑞吉雅居(St. Regis Residences)的一套顶层公寓而登上头条。

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