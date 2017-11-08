位置：西班牙伊维萨岛圣欧拉利亚(Santa Eulalia)

标价：900万欧元（折合1063万美元）

从户外超级夜店，到洞穴狂欢和豪华泳池派对，伊维萨岛似乎是享乐主义的狂欢和派对的终极度假地。但并非只有"夜猫子"才能享受惬意的海岛生活。许多人前往这个西班牙群岛寻找一种更加平和、轻松的生活方式。

在山地和森林密布的伊维萨岛，隐藏着一幢幢白色的现代别墅。对于想要放松身心、远离电子世界的家庭而言，这类物业可谓不二之选。这栋经过翻修改造的现代别墅坐落于圣欧拉利亚附近一处松树覆盖的山坡，距离伊维萨镇九英里，完美呈现了宁静迷人的海岛生活。

现业主是一户德国家庭。他们于2001年买下该物业，此前一直租住在这里。据房主Alexander Rittweger，他们本来没有打算购买度假住宅，但当他们得知该物业正在出售时，便立即决定买下。他说："这真是一个特别的地方，它拥有清心安神的效果和无与伦比的海景。"

意大利建筑设计师米歇尔·波南(Michele Bonan)负责翻修改造该物业，使其从一处充满巴厘岛、非洲和西班牙种植园风情的乡间居所，变身成一栋简洁时尚的度假别墅，并拥有环绕式户外生活区、大面积的玻璃幕墙和木质装潢等，令人联想起上一世纪中叶的现代建筑风格。

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这栋别墅造型时尚，维护成本低廉，而且低碳环保。其中，热水由太阳能板提供，电力来自风力涡轮机，生活用水则取自一口水井。总之，该物业基本可以实现能源的自给自足，而且接入公共电网。

这栋白色别墅建在植被茂盛的山坡上，周围是广阔的私人土地。为了提高私密性，现业主又额外购买了一些土地。Rittweger说："该物业非常适合那些有孩子的家庭。山下最近的房屋也要一公里开外。"

Rittweger称，他卖房的原因是孩子们已经长大，他们想去其他地方度假。这栋别墅可随时拎包入住，所有设施均包含在售价中，包括他们的两辆汽车。

房屋

该物业内设八间卧室和八间浴室，建筑面积为7140平方呎。主屋的一层分布着五间卧室套房。另有一栋包含两间卧室的管理员小屋和一栋经过改造的单卧客用小屋。

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设施

据Rittweger介绍，该物业附带充足的户外空间，包括占地14.2英亩、郁郁葱葱的景观花园，室外游泳池和平台，以及宽敞的带顶露台，意味着这里可以同时招待大批宾客且不会感到拥挤。他说："这是一处超级舒适的住宅，全家人的需求都能得到满足。"

孩子们可以在小花园的蹦床上玩耍，运动达人可以在开阔的庭院漫步和健身，而那些想要放松身心的家庭成员可以在楼上的露台或泳池旁阅读。

周边

该物业距离配套设施齐全的圣欧拉利亚仅几分钟车程。此外，驱车20分钟即可前往伊维萨镇，当地拥有酒吧、俱乐部、餐厅和美丽古城。

这栋别墅距离白色建筑成群的美丽村庄Santa Gertrudis约七英里，村庄内分布着一个艺术社区，以及许多工艺品店和咖啡馆。

据报道，好莱坞影星艾丽西卡·维坎德(Alicia Vikander)和迈克尔·法斯宾德(Michael Fassbender)在距离该物业不到10英里的豪华度假农庄La Granja举行婚礼。

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经纪人：Montse Hernandez, Ibiza Sotheby’s International Realty

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