根据莱坊国际本周二发布的一份报告，截至今年9月的过去12个月，全球豪宅价格同比上涨4.2%。

莱坊国际的全球城市豪宅价格指数(Prime Global Cities Index)显示，在过去的一年里，尽管中国其他豪宅市场出现降温迹象，但广州的高端住宅价格较上一年同期飙升36.3%，涨幅位居全球首位。该报告跟踪了全球41个主要城市的豪宅价格的季度增长。（豪华住宅被定义为售价排在每个房地产市场前5%的物业。）

过去一年，涨幅居前的城市集中在亚太地区，前10位中有五个来自该地区。

与此同时，上海豪宅价格同比上涨近15%，但高端市场已开始放缓，且第三季度价格下跌0.7%。

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韩国首尔的豪宅价格较上一年同期增长11.2%；澳大利亚悉尼和墨尔本的年增长率介于10%到11%之间。

莱坊国际合伙人凯特·埃弗雷特-阿伦(Kate Everett-Allen)在报告中称，"墨尔本和悉尼已连续10个季度跻身价格涨幅排行榜的前10位。"

南非开普敦凭借14.5%的年增长率排名全球豪宅市场的第三位。莱坊国际将开普敦豪宅价格的快速上涨归因于住房供应短缺，因为这个城市背靠群山、面朝大西洋，建设用地非常有限。

作为全球最热门的豪宅市场之一，多伦多的霸主地位有所动摇。尽管该地仍以11.5%的年增长率排名第五，但房价呈现下跌。第三季度，多伦多豪宅价格较前一季度环比下跌6.6%。

此外，根据莱坊国际的报告，俄罗斯高端住宅市场的表现最为糟糕。过去12个月，莫斯科豪宅价格同比暴跌近10%，而圣彼德斯堡亦有7%的跌幅。

欧洲豪宅市场呈两极化趋势。其中，受印花税上调和脱欧带来的经济不确定性影响，伦敦高端住宅价格较上一年同期下跌4.6%。

然而，西班牙却是另一番景象。在委内瑞拉等南美洲国家的富裕买家推动下，马德里的豪宅价格同比上涨近12%。

与此同时，巴黎的二手房市场也蓬勃发展，豪宅价格较上一年同期飞涨11.3%。

巴黎高端住宅的每平方米均价为1万8000欧元（折合2万840美元）。报告称，"无论是从投资角度，还是购置第二住房，国内外买家逐渐意识到这类市场的相对价值。"

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