公共记录显示，在市场上挂牌三年之后，男高音歌唱家鲁契亚诺·帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti)生前位于纽约的临时住所以900万美元售出。



据《华尔街日报》报道，这套两卧两浴公寓位于曼哈顿中央公园西路(Central Park West)的开发项目Hampshire House，2014年以1370万美元首次挂牌上市，后于2016年降价至1050万美元。2016年，该物业曾短暂地与相邻公寓合并出售，作价2050万美元。

据《纽约时报》率先报道，买方是女演员兼歌手Alva Craft，她没有聘请房地产经纪人代其交易。Alva的丈夫是已故指挥家罗伯特·克拉夫特(Robert Craft)，截至发稿她没有回应置评请求。

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挂牌信息显示，这套约2100平方呎的豪华公寓位于大楼的23层，可以饱览中央公园和城市天际线。室内空间采光充足，拥有挑高天花板和人字纹地板。

客厅包含壁炉、木梁天花板和内置书架等，透过玻璃大窗可以将公园美景尽收眼底。根据挂牌信息，屋内还设有正式餐厅、附带用餐区的厨房和餐具室。

根据挂牌信息，主卧套房位于公寓的一侧，东、南两个方向均有窗户。此外，主卧还包含更衣室和套间浴室。次卧也附带浴室，并能欣赏中央公园的美景。

Hampshire House始建于1931年，由著名建筑师桃乐茜·德雷帕(Dorothy Draper)操刀设计。挂牌信息显示，项目配套包括24小时门卫、健身中心、礼宾和家政服务，以及私人专车和司机。

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据《纽约时报》报道，帕瓦罗蒂于大约30年前买下该物业，此后没有进行过翻修改造，但房屋维护良好。他非常喜欢屋内的印象设备，而且会在公寓举办即兴音乐会。从这里可步行前往卡内基音乐厅(Carnegie Hall)和林肯中心(Lincoln Center)。

这位伟大的男高音歌唱家于2007年逝世，享年71岁，但直到七年后，他的遗孀尼克莱塔·曼托凡妮(Nicoletta Mantovani)才将该物业挂牌出售。据《华尔街日报》报道，曼托凡妮表示，她丈夫去世后，公寓一直空置。鲁契亚诺·帕瓦罗蒂基金会(Luciano Pavarotti Foundation)未能立即回应置评请求，但曼托凡妮告诉《华尔街日报》，出售公寓所得的部分收入将捐赠给基金会。

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