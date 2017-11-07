位置：美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)



标价：2000万美元

这处豪华大宅坐落于洛杉矶高档社区田园峡谷(Rustic Canyon)的一块平整的私人土地。

房地产代理公司John Aaroe Group卖方经纪人Aaron Kirma说："这个地段非常棒。清幽宁静的氛围让您忘记自己身处洛杉矶市区。"

该物业位于西日落大道(West Sunset Boulevard)，包含九间卧室，周围环绕着蝴蝶花园，以及高大的橡树、梧桐树和红杉树，屋后有一条小溪流淌而过。

Kirman说："优美的景观庭院使这处住宅显得非常特别。庭院与房屋十分相称，这离不开所有人的辛勤付出。"

他补充道，"建筑师想要呈现出类似欧洲农庄的感觉。屋内采用开放式平面布局，具有良好的空间流动性。该物业属于那种永不过时的经典住宅。"

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现业主Eliana和David Rokach夫妇于2015年5月买下这块宅基地，并于同年12月开工建造1万4000平方呎的豪华大宅。David是一位建筑商，Eliana则负责所有的室内设计。

Eliana称，家具不包含在售价中，但买家可单独购买。大部分家具均为私人定制。

这处住宅由左右两翼组成，中间建有上下两层的室内连通区域。房屋四周装有多组比利时进口的钢质框架玻璃门。

Eliana说："这些落地双扇玻璃门可以完全向外敞开，因此从大部分房间可以眺望游泳池和郁郁葱葱的花园美景。"

该物业附带50呎长的无边际游泳池、水疗区、树屋和宽敞的室内外活动区，非常适合休闲娱乐。3000平方呎的主卧套房也是一大亮点。

Kirman说："该物业设计精良，宽敞舒适。虽然规模宏大、装修奢华，但适于居住且方便实用。"

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房屋

这处豪华大宅占地一英亩，包含九间卧室和11间浴室，室内面积为1万4000平方呎。

设施

除了游泳池和树屋以外，该物业还拥有10车位的带顶停车场和封闭管理的露天停车场（至少可停放20辆车）。

另有一间附带小厨房的池畔小屋/客用别墅。

周边

Kirman说："该物业地处洛杉矶一个独特的区域——田园峡谷。这里分布着溪流和森林，以及大面积的自然景观，并且靠近海滩。"

此外，这处住宅还毗邻威尔罗杰斯国家历史公园(Will Rogers State Historic Park)。

Kirman说："该地区距离圣莫尼卡仅10分钟车程，而驱车五分钟即可抵达太平洋沿岸。"

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经纪人：Aaron Kirman, John Aaroe Group；Santiago Arana, The Agency