根据共和党上周四公布的税改计划，贷款买房的美国富裕业主所享受的利息抵扣将受限。环域居的数据分析显示，此举对房价高昂的沿海城市影响最大。

按照现行法律，业主可以申请相当于最高100万美元以内的房屋贷款年息（外加不超过10万美元的房屋净值贷款）的贷款折扣。拟定的税改方案计划将适用的贷款额度上限削减至50万美元。

这项改革意味着，全美各地贷款买房的富裕业主将缴纳更多的税款，但纽约、洛杉矶和旧金山等地受到的影响最大。环域居依《住房抵押贷款披露法》获取的数据分析显示，这些地区的房价通常是全国平均水平的三、四倍，而且住房贷款动辄超过50万美元。

旧金山的房屋价格中值在130万美元左右，拟定的税改计划将使成千上万的业主失去部分税收减免优惠。数据显示，旧金山和邻近的圣马特奥县去年发放的大部分抵押贷款（准确地说是84%）均在50万美元以上。

在洛杉矶，去年发放的住房贷款平均为53万3000美元。

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政府数据显示，曼哈顿业主的抵押贷款额度堪称美国之最。去年，该地区的新建住房贷款均值突破100万美元大关，并有三分之一的贷款超过50万美元。

根据金融网站LendEDU今年发布的一项研究，炮台公园、翠贝卡和上西区的抵押贷款申请者将损失近一半的税收减免优惠，因为这些社区的未偿贷款均额就超过了80万美元。

在邻近的布鲁克林，成千上万的抵押贷款申请者也将失去一部分利息抵扣额度。根据按《住房抵押贷款披露法》取得的数据，去年布鲁克林的平均住房贷款超过62万8000美元。

房地产网站Redfin首席经济师奈拉·理查德森(Nela Richardson)表示，这项税改计划错失了一次改善住房可负担性的机会。

她说："50万美元的上限压缩了首次购房者在房价较高的沿海城市购房的空间，因为在这些地区很难找到符合条件的起步房。"

对于申请大额抵押贷款的业主，他们失去的免税额度可能高达数万美元。

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根据个人金融网站NerdWallet上面的抵押贷款计算器，如果一位业主按4%左右的平均利率申请80万美元的抵押贷款，那么第一年他可以节省超过3万美元的税款。然而，拟定的税改计划将使税收优惠减少1万多美元。

众议院立法者试图宣称，该项税改计划有利于中产阶级，因为标准扣除额将翻倍至1万2000美元，而且至少保留了部分贷款利息抵扣优惠。然而，美国房地产商协会(National Association of Realtors)主席、加州阿拉莫房地产投资公司Investment Properties创始人威廉·布朗(William E. Brown)称，这项税改计划将打压一些购房者的积极性。

布朗在一份声明中说："此举无异于直接从业主的口袋里拿钱，而且远远不及中产阶级业主在现行法律下享受的免税优惠。"

限制抵押贷款利息抵扣只是税改计划的其中一条，共和党还提出逐步取消针对500万美元及以上物业的遗产税，以及将税级从现行的七个缩减至四个。这项税改计划将成为近30年来最大幅度的税法修改，但遭到民主党的强烈反对，他们认为这一税改方案严重倾向于富裕阶层。

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