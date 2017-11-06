位置：美国纽约州蒙托克(Montauk)

标价：435万美元

这处与众不同的蒙托克住宅由艺术家及摄影师拉斐尔·马祖科(Raphael Mazzucco)所有。自封为"蒙托克王子"的来自房地产代理公司Nest Seekers International卖方经纪人、Dylan Eckard评价道，"当您走进屋内，您会误以为自己来到了艺术大师安迪·沃霍尔的工作室。"

考虑到马祖科寓所的独特风格，Eckardt热情洋溢的说辞倒也恰如其分。在某种程度上，该物业似乎更像是一件标新立异的艺术作品，而非一处普通的汉普顿豪宅。

这处完全定制的私人住宅采用从老蒙托克游艇俱乐部(Old Montauk Yacht Club)回收的木材建造而成，拥有许多独特之处，如分布在庭院多个角落的锦鲤池、经由十多年艺术创作所形成的溅满颜料的斑驳地板，以及贴近自然的热带风格浴室（包含石头镶嵌的地面和长方形柚木浴缸）等。

室内空间以暗色调为主，其中一面墙壁的后方还巧妙地隐藏着一间密室。

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马祖科创作的许多色彩鲜艳的绘画作品被高挂在带有纹理的深色墙壁上，或者斜靠在波洛克风格的地板上。Eckardt称，如果买家对任何一幅作品感兴趣，均可单独购买。

他说："这是一处值得展示的住宅物业。关于它的故事十年也讲不完。"包括Eckardt在内的许多人经常去马祖科家参加深夜聚会、拍照摄影和家庭晚宴等活动。他说："每个出租车司机都知道他家在哪里。"

房屋

这处住宅占地一英亩，内设四间卧室和四间浴室，建筑面积为3500平方呎。

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设施

作为艺术家居所的同时，该物业也是一处绝对高档的蒙托克住宅，并配备各种各样的豪华设施，包括超大美食厨房、高科技远红外桑拿房和恒温游泳池，以及一间非常适合派对和聚会的全套户外厨房。

周边

该物业距离Fort Pond海湾的边缘地带仅投石之遥。在本地居民Eckardt看来，蒙托克始终离不开"冲浪、垂钓和艺术家"这三大元素。当然，当地还有各种各样的文化场所、餐厅和商店可满足不同需求。

经纪人：Dylan Eckardt, Nest Seekers International

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