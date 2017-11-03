位置：英国伦敦汉普斯特德(Hampstead)

标价：2250万英镑（约合2950万美元）

这处新翻修的五层住宅完美演绎了超现代极简主义和经典英伦风情的融合。

该物业于今年早些时候完工，力求为住户提供现代化的奢华生活。但同时，砖砌外墙和优美花园，再加上历史街区汉普斯特德的位置优势，使其成为一处与众不同的城中居所。

总部设在伦敦的房地产代理公司Beauchamp Estates卖方经纪人Rosy Khalastchy说："翻修改造几乎是从头开始，但新设计保留了部分外观。"

Khalastchy称，改造后，这处豪宅拥有着柔和的中性色调和开放式平面布局， 并散发着永恒的魅力。全屋采用了大量的进口石材和木材进行装饰。

据她介绍，一层门厅的旁边是配备壁炉并装有落地窗的超大会客区，住户可以在这里款待几位甚至是几十位亲朋好友。餐厅和附带早餐角的专业厨房均位于地下层。

根据挂牌信息，上层是主卧套房，附带的两个阳台上可以饱览花园美景、小镇风光和壮美日落。浴室配备两个洗手台和一个泡澡浴缸。二层还分布着其他三间卧室和一间中央浴室。

顶层设有一间附带套间浴室和阳台的卧室套房，并与屋顶露台连通。

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房屋

这处现代大宅包含五间卧室和五间浴室，室内面积为7940平方呎。

设施

此外，该物业还拥有充足的户外娱乐空间。宽敞的露天平台周围建有优美的景观花园。阳光房为住户休闲和植物生长提供空间。

地下室可以满足每位健身爱好者的梦想，包括室内游泳池、蒸汽房、水疗区和健身房。

屋内还设有家庭影院和游戏房，并装有一部通达所有楼层的电梯。另有一间两车位车库。

设计

这处豪华住宅出自以极简风格著称的英国建筑大师克劳迪奥·塞博斯丁(Claudio Silvestrin)之手。整个工程历时五年，建成时现业主便已打算将其转售或出租。

景观庭院由园艺师克里斯·比尔德肖(Chris Beardshaw)操刀设计，他凭借在BBC电视节目《园艺世界》中的精彩表现为人熟知。

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周边

Khalastchy说："该物业位置优越，毗邻汉普斯特德的中心地带。这里充满艺术气息和创造活力，而且古典韵味浓厚。"

当地还分布着几所不错的学校，以及巨大的汉普斯特德公园(Hampstead Heath)。步行去最近的地铁站不到10分钟。

经纪人：Rosy Khalastchy, Beauchamp Estates

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