据多伦多地产局(Toronto Real Estate Board)，今年10月大多伦多地区的住宅销量为7118处，较去年同期暴跌26.7%，这一数据显示政府的调控措施正发挥作用。

本周四公布的月度市场报告显示，2017年前10个月，该地区的房屋销售总计8万198笔，相比于去年同期的9万9233笔减少19.1%。

多伦多地产局市场分析总监杰森·墨瑟(Jason Mercer)告诉环域居，"大多伦多地区的房地产市场已经受到一系列联邦和省级政策变化的影响。"

他补充道，"与大温哥华地区的情况类似，包括外国买家附加税在内的公平住房计划(Fair Housing Plan)对买家的心理影响正在逐步减弱。"

安大略省政府于今年4月宣布向外国买家征收15%的附加税，从而抑制多伦多和安大略湖周边地区过热的房地产市场。墨瑟称，尽管外国买家在这些地区仅占5%到7%，但降温措施可能使许多潜在买家望而却步。

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今年10月，100万加元（折合78万美元）及以上的高端物业售出1317处，同比下跌31%。

与此同时，200万加元（折合156万美元）及以上的豪宅销售总计208笔，与去年同期的325笔相比骤降36%。

虽然销售萎缩，但大多伦多地区住房的平均销售价格继续小幅上扬。10月的平均售价为78万104加元（折合60万8325美元），较去年同期上涨2.3%。

墨瑟指出，上月的房屋销售较前一个月环比增长12%，预示着秋季的市场环境或将好转。

他说："此前，大温哥华地区实施类似的调控政策之后也出现相同的市场轨迹。起初销售下跌，然后部分买家开始回归市场，希望更好地利用充足的住房供应。"

10月，大多伦多地区的待售房屋数量为1万8859套，较去年同期激增78.5%。

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然而，市场复苏是否会持续到年底尚不得而知。多伦多地产局计划发起一项民意调查，以便进一步掌握近期和拟定的政策变化对消费者买卖房屋意向的影响。

加拿大联邦政府将于明年初施行新的抵押贷款规定，而多伦多市政府正考虑征收房屋空置税。

多伦多地产局主席蒂姆·里亚诺斯(Tim Syrianos)称，按照以往的经验，9月和10月之间房屋销售将大幅增长。他在报告中称，"但今年的增幅明显高于过去10年的同期表现。"

据里亚诺斯，10月房屋销售同比大跌，部分是因为去年10月的销售创历史纪录。他说："尽管成交量有所下跌，但销售势头确实有所回升。"

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