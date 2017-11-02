开发商本周二宣布，香港高档社区太平山顶的一栋独户住宅以11亿6400万港元（折合1亿4920万美元）售出。

该物业的建筑面积为9178平方呎（约853平方米）。买家身份不得而知，而且这笔交易尚未出现在政府的在线登记平台。

这栋四卧别墅附带私人游泳池、露天平台、景观庭院和两车位车库，并能将维多利亚港和城市风光尽收眼底。

整个项目坐落于聂歌信山道，由房地产开发商南丰集团(Nan Fung Development Ltd.)和会德丰地产公司(Wheelock Properties Ltd.)联手打造。这是该项目达成的第二笔10亿港元以上的房屋交易。

公共记录显示，去年12月，一家名为Giant Victory Holdings的有限责任公司以10亿8000万港元买下其中最大的别墅（建筑面积为9950平方呎）。

根据公司文件，一期项目包含17栋两至四层独户住宅，面积为7042平方呎到9950平方呎不等。最新统计数据显示，目前已经售出至少八栋住宅，成交价最低为5亿2500万港元（折合6700万美元）。

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二期和三期项目由两幢公寓塔楼和49栋独户住宅组成。

香港有史以来最贵的房屋交易来自太平山顶另一处超级豪宅。去年6月，总部设在深圳的房地产开发商祥祺集团(Cheung Kei Group)董事长陈红天斥资21亿港元（折合2亿7000万美元）买下歌赋山道一处9212平方呎的物业。

2016年，香港被佳士得国际地产(Christie’s International Real Estate)评为全球顶级豪宅市场，共有四笔房屋交易突破1亿美元大关。

太平山顶是指香港最高峰维多利亚山周边的地区，众多香港富豪和中国商业大亨在此置业。据报道，中国电商巨头阿里巴巴创始人马云在该社区拥有一处价值15亿港元的豪宅。

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