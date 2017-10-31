位置：美国纽约市熨斗区(Flatiron District)

标价：832万5000美元

这套居高临下的两卧复式公寓位于曼哈顿熨斗区新开发项目麦迪逊广场公园大厦(Madison Square Park Tower)的48层和49层。

这幢玻璃外墙的65层摩天大楼享有无与伦比的城市风光，透过落地大窗可将帝国大厦、克莱斯勒大厦、麦德逊大道1号的钟楼、哈德逊河、东河、麦迪逊广场和格拉梅西公园等地标尽收眼底。

道格拉斯·艾丽曼地产公司(Douglas Elliman)卖方经纪人、Bravo电视台真人秀节目《纽约百万美元豪宅》(Million Dollar Listing New York)嘉宾弗雷德里克·埃克伦德(Fredrik Eklund)说："该物业无疑拥有全市最佳的视野。这个项目地处发展成熟的曼哈顿中心地带，周围没有也不会新建任何高楼大厦。视野非常开阔，完全无遮挡。"

他补充道，"最棒的地方是双层挑高的客厅。我认为，在纽约同时期的楼盘中，再也找不出第二个拥有双层挑高客厅、售价还在1000万美元以下的住宅单元了。"

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据他介绍，全部83套公寓大部分已经达成交易。这套公寓可随时拎包入住。

两间卧室采用分区设计，其中主卧位于上层。

埃克伦德说："人们喜欢主卧次卧分区的设计，因为进出方便、互不打扰。举例来说，你早晨起来在主卧穿衣洗漱后悄悄出门，不会影响孩子在另一间卧室睡觉；或者当客厅里举办派对等娱乐活动时，你也可以在主卧安然入睡。"

厨房配备大理石台面和后挡板、Nanz配件、Sub-Zero和Miele厨具，以及Molteni定制橱柜等。浴室拥有大理石瓷砖、定做实木柜体、内置药品柜、嵌入式淋浴房和浴缸，以及Waterworks品牌配件。

房屋

这间复式公寓包含两间卧室和两间浴室，室内面积为2169平方呎。

设计

引人注目的大楼外观由建筑事务所Pedersen Fox Associates操刀设计，室内空间出自设计公司Martin Brudnizki Design Studio之手。

内部装潢由设计师Cheryl Eisen倾力打造，以烟灰和雪白为主的中性色调点缀着明快的色彩和创意十足的灯具。

埃克伦德说："家具不包含在售价中，可另行购买。"

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设施

埃克伦德说："该项目的配套设施分布在五个不同的楼层，包括健身中心、高尔夫模拟练习器、篮球场、儿童游戏房、阅览室、台球室、棋牌室和附带户外烤炉的露台。"

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经纪人：Fredrik Eklund/John Gomes, Douglas Elliman Real Estate；

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