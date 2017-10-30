这套豪华公寓位于纽约上东区莱诺克斯山社区(Lenox Hill)的开发项目The Curzon House，室内设计出自著名建筑师林璎之手，目前以1150万美元挂牌出售。该楼盘由多栋百年之久的布杂艺术风格的联排别墅组成。



前业主是软件业巨头彼得·诺顿(Peter Norton)，他聘请华裔建筑师林璎花费了多年时间对公寓进行翻修改造。1990年代，林璎因设计华盛顿特区的越战纪念碑(Vietnam Veterans Memorial)而名声大噪。

该物业是林璎设计的第一套公寓。2000年代初，诺顿决定将其转手，当时的看房活动吸引了大批意向买家。

柯克兰集团(The Corcoran Group)卖方经纪人Marie Schmon说："卖房期间，这里如同博物馆一样，人们排队前来参观。"这套公寓由Schmon和苏富比国际地产经纪人Olivia Hoge共同代理。

根据挂牌信息，林璎的设计包括起居区，以及悬空在餐厅上方、通向二层的几何造型楼梯。此外，屋内还拥有大面积的梧桐木镶板，以及枫木地板和一个燃木壁炉。

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据Schmon介绍，二层的两间卧室由一扇活动墙板分隔，因此可根据需要合二为一。

2001年，诺顿将公寓卖给邻居，后者聘请另一位建筑师将这套公寓和自己的单元合并成一个大户型单元。这意味着，包括图书室在内的部分空间并非由林璎设计。

与此同时，原有的厨房也经过一些升级改造，并更换了全新的设施。

如今，这个合并单元包含五间卧室、五间浴室和一间盥洗室，室内面积为4700平方呎，并附带一处由著名设计师David Giovannini设计的460平方呎的露天平台。

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