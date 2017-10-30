位置：美国北卡罗来纳州秃头岛(Bald Head Island)

标价：1199万美元

这栋海岛别墅名为"鲸鱼城堡"(Castello della Balena)，其设计灵感源自美国小说《白鲸记》。从别具一格的室内装潢，到航海主题的客用套房，都在向文学大师赫尔曼·梅尔维尔笔下的大白鲸表达敬意。

该物业位于没有汽车的秃头岛，横跨两块宅基地，并且地处岛屿最南端，因此可以将大海和恐怖角(Cape Fear)的风光尽收眼底。房地产代理公司Wendy Wilmot Properties卖方经纪人John Munroe称，别墅建在距海平面约50呎的高地，使视野进一步拓宽。

Monroe说："您可以尽情欣赏太阳从海面升起又落下的无敌美景。"

除了波澜壮阔的大海，梅尔维尔的经典小说也为设计者提供了灵感源泉。Monroe称，业主对海洋和那本著作非常痴迷，所以他委托建造了这座航海主题的豪华住宅，并于2005年落成。

专门设计的白色拱梁贯穿开放式生活区，令人联想起鲸鱼硕大的胸腔。根据挂牌信息，每个拱梁之间夹着遥望海面的玻璃大窗和铺有软垫的舒适阳台，您可以坐在上面阅读一本航海方面的书籍。阳台下方还设计了用来储物的内置抽屉。

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会客区的中央是一个巨大的燃木壁炉，后方摆放着一张大餐桌。挂牌信息显示，厨房位于生活区的尽头，拥有早餐角、Sub-Zero和Wolf品牌厨具，以及一整面弧形窗户。

主卧套房也采用拱梁支撑，并配备多组嵌入式衣橱。另有一个定制的床尾柜，内有一台隐蔽电视机。

房屋

这栋海滨别墅占地略超2.5英亩，内设五间卧室和六间浴室，建筑面积为5514平方呎。

设施

生活空间的周围建有环绕式阳台，屋内则铺有巴西樱桃木地板。

屋外的私人木栈道通向海边，并装有照明设施，以便为夜晚散步指明方向。此外，该物业还附带户外淋浴、电梯和两车位车库。

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设计

楼下的客用套房以航海主题命名，分为鲸须套房(Baleen Suite)、约拿套房(Jonah’s Suite)和房屋尽头的鲸尾套房(Tail Suite)。

根据挂牌信息，几乎所有的设计元素均为专门定制并手工打造，包括铸铁合页、家具、暗门和暗室等。其中，神秘暗室的开关是一本隐藏在书架上的《白鲸记》。



Emma Traut

周边

秃头岛只能乘船前往，并且不允许汽车进入。Monroe称，居民和宾客可以步行、骑车或者驾驶高尔夫球车游览全岛。

他说："这里的生活节奏非常缓慢。"

岛上还拥有长达七英里的原始海滩和数千英亩的保护区。

经纪人：John Munroe, Wendy Wilmot Properties

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