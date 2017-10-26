位置：美国纽约市曼哈顿中城

标价：2800万美元

这栋八层联排别墅位于曼哈顿东区比克曼广场(Beekman Place)，1970年代中期被伊朗末代国王穆罕默德·礼萨·巴列维(Mohammed Reza Pahlavi)的孪生妹妹艾希拉夫·巴列维公主(Ashraf Pahlavi)收入囊中，成为她众多的豪华寓所之一。尽管该物业自1934年建造以来经过多次改造，但其保留了旧时代的优雅魅力。

苏富比国际地产卖方经纪人之一Kevin B. Brown说："浓郁的复古风情让您有种时光倒流的感觉。"从连接各个楼层的旋转楼梯，到华丽的水晶吊灯和气派的燃木壁炉，Brown的说法并非夸张。镶有木质护墙板的图书室、奢华典雅的客厅、引人注目的餐厅、私人酒窖、商业等级厨房、日光浴室和露天平台使他的观点更具说服力。

与此同时，另一位经纪人Nikki Field指出，传统的室内装潢和保存完好的建筑特征为潜在买家提供了不少重新设计的机会。Field说："老式建筑结构加上比克曼广场的黄金地段， 这栋联排别墅堪称经典之作。"她补充道，翻修改造将使该物业的华贵气质与现代风格完美融合。

更多资讯: 曾为刘少奇之女刘婷名下加州豪华海景别墅上市待售

房屋

这栋八层联排别墅包含八间卧室、七间浴室和四间盥洗室，室内面积为1万2240平方呎，并附带近700平方呎的室外空间。

名人效应

该物业建成于1935年，算是比克曼广场首屈一指的豪宅之一。几十年来，曾有多位举足轻重的社会名流在此居住。例如，原业主是哥伦比亚广播公司首席执行官威廉·佩利(William S. Paley)和妻子Dorothy（她的前夫是威廉·蓝道夫·赫斯特的儿子约翰·蓝道夫·赫斯特）。后来，这栋联排别墅由颇具影响力的健康生活倡导者阿尔伯特和玛丽·拉斯克夫妇(Albert and Mary Lasker)所有。1970年代中期，该物业被女权运动领袖、已故伊朗公主艾希拉夫买下。

Brown说："我猜想，1970年代以后的每任总统都曾前去表达敬意。"

更多资讯: 摩洛哥王子出售比弗利山庄"行宫"

周边

虽然曼哈顿中城与幽静一词毫不沾边，但49街和51街之间的比克曼广场却独树一帜。正如这栋联排别墅本身，比克曼广场是一个安宁静谧的社区，拥有曼哈顿一些最豪华的住宅和一些最具影响力的居民。显赫的洛克菲勒家族、传奇女星葛丽泰·嘉宝、音乐人欧文·柏林、歌手汤姆·琼斯和现代主义建筑师保罗·鲁道夫都曾在这里生活。此外，由于毗邻联合国总部，该地区还分布着许多外国政要的寓所。

经纪人：Nikki Field/Kevin B. Brown, Sotheby’s International Realty

查看房源详情

图片来源：Travis Mark

关注环域居: