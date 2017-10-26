摩纳哥公国地处法国南部蓝色海岸，以游艇遍布的港口和优惠的税收政策著称。根据市场调研机构新世界财富(New World Wealth)本周三发布的一份报告，今年第三季度这个欧洲小国的高端公寓价格位居全球首位。

报告显示，在摩纳哥，高端公寓（取决于位置和面积）的每平方米价格高达近4万8000美元。该数值与去年同期相比上涨1000美元，这也是摩纳哥连续两年在全球30个热门豪宅市场中排名第一。

新世界财富的总部设在南非约翰内斯堡，主要提供市场分析报告和财富统计等服务。

报告中称，"过去12个月，纽约、悉尼、北京和上海的房价涨势明显，但伦敦、巴黎和罗马的房价（按美元计算）则一路下跌。"

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受英国脱欧引发的不确定性影响，伦敦高端住宅市场的表现尤为糟糕。据房地产门户网站Rightmove，今年9月，伦敦房价最高的六个行政区有五个遭遇大跌，拖累英国的整体房价下跌1.2%。鉴于此，富裕买家决定在脱欧影响明朗之前暂时采取观望态度。

2017年第三季度，伦敦高端公寓的每平方米单价从去年同期的4万2000美元骤降至3万5000美元，导致其排名滑落到第三位。在位居次席的纽约，高端公寓的平均要价为每平方米3万7000美元，较去年同期的3万3000美元大幅上涨。

汉普顿、米兰和澳大利亚黄金海岸在30个豪宅市场中排名垫底，高端公寓的单价均为每平方米1万1000美元。

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