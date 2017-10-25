位置：意大利托斯卡纳(Tuscany)

标价：380万欧元（约合450万美元）

这栋别墅被称作"Villa Lucchese"，坐落于托斯卡纳的乡村小镇Aquilea，距离佛罗伦萨约一小时车程。每年，业主都会邀请当地居民前往他们的私人小教堂参加宗教仪式，这一传统已经保持了很多年。

如果您把它看作一处古旧的乡村农舍，那就大错特错了。这处附带礼拜堂的历史住宅可追溯至17世纪，很可能是当时的贵族或地主在郊外建造的夏季避暑山庄之一。

现业主是一位经营高端浴室用品公司的英国企业家，其在10多年前对该物业进行了彻底的翻修改造，最终实现了古典与现代的完美融合。主楼层的墙面由精美的壁画装饰，两栋设施齐全的客用别墅能提供舒适的度假体验。

房地产代理公司The Viewing经纪人Gemma Bruce说："屋内的配套设施一应俱全，如奢华典雅的浴室、配备炉灶和大水槽的厨房等等。但家具摆件和装修风格与传统特征保持一致。"

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房屋

该物业占地12公顷，拥有1000平方米（近1万1000平方呎）的生活空间。其中，主别墅内设五间卧室和三间浴室，两栋毗连的客用别墅各有两间卧室和两间浴室。

设施

“Villa Lucchese"周围的土地包含橄榄园、菜园、花园和成熟果园，以及一片目前荒置的南向葡萄园，买家可以重新开垦。

业主还取得了一座室外游泳池的规划许可。

客用别墅与主别墅相连，但设有独立的外部入口。Bruce说："该物业是好客之人的不二选择。业主可以邀请宾客在此留宿，并为他们提供专属的空间。"她补充道，"主别墅和客用别墅还适合一同度假的父母和青少年，这样既可以住在同一栋楼里，又能保证互不打扰。”

设计

别墅原有的平面布局得以保留，其中机房和储藏室位于一层，客厅和豪华会客室在二层，卧室和浴室分布在三层，各个楼层之间由华丽的中央楼梯连接。

浴室和厨房运用了大量的理石进行装饰，使用了来自托斯卡纳海岸的精美哑光卡拉拉大理石。

在翻修改造的过程中，墙壁被逐层剥离，以便显露出原始的壁画。多年来，先后在此居住的贵族家庭会在前人的基础上重新绘制壁画。负责别墅翻修的工匠小心翼翼地剥离出每层壁画，并挑选需要保留哪幅作品。

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周边

该地区距离卢卡约15分钟车程。Bruce称，这个美丽的小村庄有几处配套设施，狭窄的路面刚好允许一辆菲亚特朋多(Fiat Punto)通过。您可以在早晨步行五分钟到当地的咖啡馆取报纸并来杯卡布奇诺，或者傍晚前去品尝意式小吃。

现业主称卢卡有自己的小气候。别墅距马尔米堡(Forte dei Marmi)的海岸仅25分钟路程，而且恰好建在一处正对山谷的坡地。相比于佛罗伦萨或博洛尼亚，这里的冬天不至于太冷，而夏天也不会酷热难耐。

此外由此驱车40分钟即可抵达比萨国际机场。

经纪人：Gemma Bruce, The Viewing

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