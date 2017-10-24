位置：澳大利亚新南威尔士州拜伦湾(Byron Bay)

位置：800万澳元到850万澳元（折合630万美元到670万美元）

在澳大利亚拜伦湾，业主出门便能投入阳光、沙滩和大海的怀抱的住宅屈指可数。这里是一个享受缤纷生活的海滨小镇，房屋大都建在临海地带，但主要分布在一条公路的两旁。

名为"海滩桃源"(Beachfront Hideaway)的这栋别墅属于该地区为数不多的"一线海景房"。这栋六卧别墅正对迷人的Belongil海滩，背靠静谧的Belongil河。沿着海滩步行10分钟即可抵达拜伦湾镇中心。

该物业最近经过翻修改造，几乎每个角落都能欣赏大海、沙滩和河流的美景。

房地产代理公司Unique Estates卖方经纪人Nicolette Van Wijngaarden说："在拜伦湾，类似的优质房源并不多见。这栋别墅可以将北面和东面的无敌海景尽收眼底，屋后的河岸提供了得天独厚的划船和垂钓场所。"

该物业采用钢材、玻璃和大量的澳洲柚木建造而成，室内外娱乐空间旨在最大限度地呈现周围的景致。两个楼层各有一处生活区，另有一个超大的环绕式平台。

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房屋

这栋海滨别墅占地860平方米（约9256平方呎），内设五间卧室、两间浴室和一间盥洗室，建筑面积为333平方米（约3584平方呎），并附带一栋单卧单浴的独立小屋。

设施

观景平台包含篝火坑和小酒吧，并能远眺一望无际的海面。太阳能发电系统可以将多余的电力输送回电网。此外，该物业装有电动大门和中控报警系统，具有良好的安全性。

设计

该物业由前业主于2002年建成，最初只是一栋包含两间卧室的海滨小屋。四年前，现业主对房屋进行了全面的升级改造，并将其命名为“海滩桃源”。

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亮点

1921年沉没的Wollongbar号客轮的残骸就在几米之外。如今，这里已经成为一处历史遗迹，而且深受冲浪爱好者的欢迎。

周边

凭借舒适的海滨生活和包容的社会氛围，拜伦湾吸引来自世界各地的新居民。曾经或现在住在这里的名人包括音乐人杰克·约翰逊、安德鲁·斯托克代尔和奥莉维亚·纽顿-约翰，以及演员西蒙·贝克和克里斯·海姆斯沃斯。

从该物业驱车五分钟即可前往拜伦湾高尔夫俱乐部(Byron Bay Golf Club)和美食爱好者的天堂——The Farm区，各种有机食品在这里均有销售。

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经纪人：Nicolette Van Wijngaarden, Unique Estates

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