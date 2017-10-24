隐蔽出入口、捕人陷阱、防弹房门和墙壁……这些不只出现在《007》系列电影里，而是亚特兰大一处"堡垒住宅"的真实配置。目前，该物业标价1470万美元出售。

根据挂牌信息，这座占地3.5英亩的庄园坐落于亚特兰大市郊，被称作"Rice House"，固若金汤的设计与施工使其能够屹立1000年不倒。整个物业包含八间卧室、九间浴室和六间盥洗室，以及三间厨房、艺术收藏馆、私家影院、保龄球馆和无边际游泳池，建筑面积达3万6000平方呎。

该物业与其他豪华宅邸的真正区别在于顶级的安全防护。宣传文案将其誉为全美最安全的住宅之一。

挂牌信息显示，全部八间卧室均装有防弹房门，能够抵挡AK-47或AR-15自动步枪的火力。瀑布后方隐藏着一个5000平方呎的"秘密洞穴"，同时被设计成一间足以停放30辆车的大车库。其他安保设施包括瞭望塔、设有隐蔽入口和秘密逃生通道的射击场，以及1万5000平方呎的地下掩体。

地下掩体的所有入口均隐藏起来，并采用混凝土进行加固，内有独立电源供电，包括两台发电机和太阳能板，可以满足住户数年的用电需求。此外，掩体还配备独立供水：三口深达1000呎的水井与外界隔离，可以提供纯净无污染的用水。

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根据挂牌信息，安全严密的美国司法部大楼也出自该物业的首席安保设计师之手。

房地产代理公司Atlanta Fine Homes Sotheby’s International Realty卖方经纪人Paul Wegner说："现年80岁的业主是一位成功的企业家。他建造这处豪宅不是出于对任何事物的恐惧，而是因为儿时的一个梦想。"

Wegner称，业主为该物业投入了3000多万美元，并打算将其作为一处家族遗产。但他的儿子已在美国另一个地方安家落户，而且没有兴趣住在这里。

Wegner说："业主非常享受整个建造过程，并在这里度过了美好时光，但现在是时候将它交给下一个家庭了。"

这座庄园最初要价1750万美元，但挂牌一年左右仍未售出，所以价格下调至1470万美元。

据Wegner，买家可能需要再花费300万到500万美元收尾全部工程，因为现业主决定将最后的"润色修饰"留给下一任业主。

彭博新闻社(Bloomberg)率先披露了这一消息。

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