位置：美国夏威夷州火奴鲁鲁(Honolulu)

标价：259万9000美元

这栋修葺一新的联排别墅坐落于夏威夷标志性景点钻石头火山(Diamond Head)的坡地，毗邻著名的威基基海滩(Waikiki)，旨在为业主提供健康生活体验。

房地产代理公司Carvill Sotheby’s International Realty卖方经纪人Kelly Allen说："该物业经过彻底的翻修改造，灯具、地板、水管和电路全部更换。"

她说："卖家毫不吝惜投入，所有材料和设施均为顶配。"

据她介绍，这栋联排别墅位于占地5.48英亩的封闭式社区La Pietra，建成于1970年，并在去年进行了全面的升级改造。

Allen说："这个干净整洁的小型社区地处钻石头火山的坡地。虽然该物业感觉像是一栋独户住宅，但设有与公寓类似的公共区域。"

在翻修改造的过程中，业主加装了许多有益健康的配套设施，包括空气净化系统、生理节律照明和香薰装置等。此外，客厅新建了一面绿色植物幕墙。

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实际上，该物业是健康住宅领导者Delos Well Signature在美国打造的四处住宅之一。

Allen说："屋内随处可以感受到天然木材和别致灯具带来的清新活力。"

全屋铺有环保的竹制地板。厨房配备皮革质感的黑色花岗岩台面、锻造铜质水槽、Sub-Zero品牌冰箱和Viking品牌炉灶。

房屋

这栋联排别墅内设四间卧室、三间浴室和一间盥洗室，建筑面积为2228平方呎。

设施

除屋内的健康设施以外，业主还可以使用La Pietra社区的公共游泳池。

该物业还附带一处绿意盎然的私人门廊/露天平台。

周边

Allen说："这个高档住宅区位置优越、价格昂贵，四周绿树成荫，算是瓦胡岛具有代表性的地点之一。步行五分钟即可前往著名的威基基海滩，而且距离火奴鲁鲁市中心也不远。"

她补充道："该社区氛围浓厚，节奏缓慢。居民可以步行去咖啡馆和海滩，总之生活十分惬意。当地气候宜人，四季如夏。全年平均温度为86华氏度，几乎每天都有微风吹拂。"

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经纪人：Kelly Allen, Carvill Sotheby’s International Realty

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