澳大利亚悉尼一处滨水华宅将于下周挂牌上市，标价7000万澳元（折合5511万美元）。

据房地产代理公司Ray White Double Bay卖方经纪人Craig Pontey，现业主是新加坡豪华地产开发商CK Ow，他于23年前以刚超过700万澳元（折合551万美元）的价格买下这处住宅。如果该物业最终以要价成交，意味着Ow将豪赚九倍。

Ow在一份声明中说："这不仅仅是一处滨水住宅，它配备了各种乡村俱乐部设施，更像是一座自给自足的海滨度假村。"他补充道，由于经常出差，他没有足够的时间留在这里。

这处滨水华宅地处悉尼东部郊区Vaucluse，拥有六间卧室、六间浴室、游泳池、标准网球场、图书室、办公室、健身房、英式酒吧、三车位车库和私人码头，以及迷人的海港风光。

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Pontey在给环域居的邮件中称，"悉尼港周边再也找不出这样一处滨水大宅，而且要想在悉尼的港口附近拿下一英亩的宅基地几乎是不可能的。只有在下北岸和东郊能找到几处类似的物业。"

Pontey称，澳大利亚的最高销售纪录由悉尼富裕郊区派珀角(Point Piper)一座名为Elaine的庄园保持，该物业于今年4月以7100万澳元（折合5583万美元）成交。

Pontey说："Elaine位于一片景色优美的土地，但需要一些修缮工作。这座庄园建在海滨地带，并非紧邻水域。2015年，沃克吕兹的Packer庄园以7000万澳元售出，而它也不属于滨水住宅。"

他补充道，"相比之下，该物业是真正依水而建，而且在Vaucluse的黄金地段占据近一英亩的土地，所以我们有理由期待，澳洲的下一个销售纪录即将诞生。"

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