位置：美国北卡罗来纳州派恩赫斯特(Pinehurst)

标价：395万美元

1940年代初，芝加哥商人C. Louis Meyer和妻子Mary在北卡罗来纳州的乡村地区买下500英亩的土地。Meyer酷爱骑马，Mary喜欢享受惬意的午后时光。夫妇俩在芝加哥创办了一家名为Ceco Concrete的混凝土原料和模板公司。房地产代理公司Hodge & Kittrell Sotheby’s International Realty的卖方经纪人Diann Worrell说："芝加哥大部分高层建筑和金门大桥所使用的混凝土都是由他们公司提供。"

等夫妇俩将这块土地连同房产传给孩子们的时候，这座庄园的总面积已经扩大到1500英亩。1990年代初，Meyers的外孙Terry和Louis Brown继承了这座庄园。他们想要留住祖父母在世时的美好时光，并通过开发这片土地来纪念他们。两人将想法付诸行动，并最终建成包含750处宅基地的私人封闭式社区Forest Creek Golf Club，内有两座由汤姆·法齐奥(Tom Fazio)操刀设计的18洞高尔夫球场。

Worrell称，原有的庄园与Forest Creek Golf Club的部分边界相邻，房屋及设施保存完好，目前以395万美元挂牌出售。高尔夫爱好者可以趁此机会与这段历史来个亲密接触。

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房屋

据Worrell介绍，该物业占地17英亩，总建筑面积为1万1531平方呎，包含三栋主要建筑、马厩和一间两层高的原木小屋。其中，主屋内设四间卧室、三间浴室和一间盥洗室。客用别墅拥有四间卧室和三间浴室；马车房/车库设有两间卧室、两间浴室和一间盥洗室。。

设施

主屋拥有一间奢华的主卧套房和一间以砖砌壁炉为中心的超大家庭房。室内空间经由多组落地双扇玻璃门与两处石砌露台连通，中间夹着一座引人注目的蚕豆型和砖块铺成的泳池平台。

Worrell说："四车位车库被称作‘车房宫’(Garage Mahal)，地面、墙壁和天花板装饰一新，并拥有温度控制系统、内置通风设备和其他高端配置，足以满足最挑剔的汽车发烧友。其他设施包括毗连式温室、健身房和酒房。"她补充道，"除此之外，松林中还隐藏着一间两层高的原木小屋，可以眺望睡莲点缀的大池塘。"

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周边

Worrell说："派恩赫斯特村最初按照一流度假区来规划，主要由纽约中央公园和阿什维尔比特摩尔庄园(Biltmore Estate)的设计者、景观建筑大师弗里德·里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmstead)打造。第一座高尔夫球场由唐纳德·罗斯(Donald Ross)于1900年设计建造。"由于气候温和、环境清幽，1929年到1983年，派恩赫斯特疗养院(Pinehurst Sanitarium)一直作为结核病治疗中心投入使用。如今，该地区因世界一流眼科专家坐诊的诊所而闻名，吸引大批眼疾患者前来问诊。

她补充道，凭借优美的自然风光和健康的生活方式，早在几十年前这个村镇就被有实力入住高档社区的富裕阶层誉为"疗养、娱乐和度假的胜地"。每年都有一些最具知名度的高尔夫球锦标赛在此举行。

经纪人：Diann Worrell, Hodge & Kittrell Sotheby’s International Realty

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