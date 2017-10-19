据环域居了解，这座占地整整85英亩的庞大物业位于纽约长岛北岸，于本周三挂牌上市，要价1.25亿美元。

据来自Daniel Gale Sotheby’s International Realty的房产经纪人Bonnie Devendorf介绍，该物业的几处地产包括一整个占地48英亩的岛屿，上面有六座各具特色的住宅，岛屿旁边带水下开发权的10英亩狭长水域，一个28英亩的池塘，一个长250呎的码头和两个直升机坪。

位于Glen Cove附近的该地产还有着非比寻常的历史。据Devendorf的称，其最初由英王乔治一世于1721年以200英镑的代价售予私人，后于1919年由朱尼尔斯·斯潘塞·摩根(Junius Spencer Morgan)购买，其祖父正是老约翰·皮尔庞特·摩根(J. P. Morgan Sr.)，这位风云人物创立了同名银行，并于19世纪末至20世纪初主宰了美国企业融资。

朱尼尔斯·斯潘塞·摩根的父亲约翰·皮尔庞特·摩根二世，也是一位响当当的金融家，他在该地区拥有一座宅第。这一地区因设计富丽堂皇的豪宅林立，在20世纪初被称为"黄金海岸"。据估计，当时建成的豪宅大约有150座，其中大部分已改造成酒店和住宅区。

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朱尼尔斯·斯潘塞·摩根的这座名为Salutation的宅邸是如今仅剩的仍为私人所有的豪宅之一。

Devendorf说："能将如此庞大而美丽的整座岛屿收归己有是千载难逢的机遇。"并补充说，此处距离纽约市仅一个小时的车程（该岛有一条通往大陆的私家堤道），乘飞机或乘船不用30分钟就能到达曼哈顿。

这座2万7000平方呎的石制豪宅拥有规模宏大的起居和娱乐空间，可饱览长岛湾、曼哈顿和康涅狄格州的美景。据Devendorf介绍，室外景观由弗雷德里克· 劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)负责设计监造，这位著名景观设计师的代表作包括纽约中央公园。

朱尼尔斯·斯潘塞·摩根及其家人在这座岛上居住了几十年。20世纪中叶，他开始允许他的亲朋好友在岛上建造房屋，每人可以占用五、六英亩的土地。

据彭博新闻社(Bloomberg)报道，现任业主Margo Walker是一位社交名媛兼房地产经纪人，多年来逐渐买下了岛上的所有房屋，同时彭博新闻社也率先报道了该物业即将出售的消息。在业主Margo Walker授权下，主宅被用作翻拍自《龙凤配》(“Sabrina”)的电影《情归巴黎》的拍摄地，这是一部由哈里森·福特(Harrison Ford)和朱莉娅·奥蒙德(Julia Ormond)主演的浪漫喜剧。

环域居未能立即联系到Walker进行评论。

Devendorf婉拒了记者向其提出确认Walker为该物业业主的请求。

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该物业将作为一个整体出售，意味着其中的房屋不会单独出售。该物业的年度房产税约为57万美元。

该地产将跻身美国全境少数价格上亿美元的物业，其中包括两处位于长岛汉普顿的物业：福特家族故居，要价1.75亿美元，以及另一处要价1.5亿美元的滨海豪宅。美国最昂贵的物业为西海岸的一处住宅，要价3.5亿美元。

Devendorf称："只有与众不同的买家才能将此极品物业收入囊中，这种机遇也是千载难逢。"

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