位置：美国纽约市上东区(Upper East Side)

标价：657万5000美元

在纽约林林总总的豪华公寓楼设计中，建筑大师罗伯特·斯特恩(Robert A.M. Stern)以华贵典雅、空间充裕的经典战前风格独树一帜，唤起人们对19世纪末20世纪初"老纽约"的美好记忆。但同时，顶级建材装饰而成的内部空间又增添些许现代气息。

他的最新力作20 East End Avenue坐落于曼哈顿东端大道(East End Avenue)和东80街(East 80th Street)的交汇处。这栋18层的公寓楼正迎来它的首批住户。

该项目销售总监Nicole Siciliano-Trazzera说："施工接近尾声。目前，70%的单元已经售出并达成交易。业主开始陆续搬入。"

Siciliano-Trazzera说："单元6A是一套精装三卧公寓，算是市面上最豪华的三卧住宅之一。我很荣幸向潜在买家推荐这处房源。"

该物业拥有东、西、北三个采光面，可以远眺东河的部分景色。

她补充道，"屋内光照充足，营造出一种温馨愉悦的氛围。"

更多资讯: 今秋纽约新建住宅种类繁多风格各异

具有特色的建筑和设计细节包括11呎高的天花板、俯瞰林荫大道的超大飘窗和带有胡桃木纹的白色人字花阿巴拉契亚橡木地板，以及Lefroy Brooks品牌的厨房配件和主浴室内的铸铁泡澡浴缸。

Siciliano-Trazzera说："所有装饰均经过精心考量，而且斯特恩参与了全部的设计决策。现在的买家非常挑剔，他们想要确保日后无需改造或拆除一处不符合要求的厨房台面。"

她补充道，"为了做到尽善尽美，设计团队进行了许多尝试。每片合页都是精挑细选，每个龙头都经过仔细检查。"

专业厨房配备定制的夏克风格细木橱柜、天然巴西石英石台面、Gaggenau品牌电器和大型中岛，后者可提供充足的储物空间并且适合享用便餐。

Siciliano-Trazzera说："这真是一间与众不同的厨房，所有产品均为意大利制造。其中，橱柜由斯特恩亲自设计。"

盥洗室采用Grigio Carnico大理石梳妆台及地砖、Toto牌马桶和Lefroy Brooks牌配件。主浴室配备专门定制的双手盆台面、独立的淋浴间和马桶，以及可遥控的地暖设施。

全楼共有41个两卧至六卧单元，包括三套复式联排住宅和两套顶层公寓。

Siciliano-Trazzera说："该项目更多地给人以一种私人俱乐部的感觉，而非普通的多层住宅楼。居住环境温馨雅致、井然有序，您不会看到人们来回穿梭于大堂的场景。"

更多资讯: 有钱任性：美国豪华公寓成海外留学生宿舍

房屋

这套公寓内设三间卧室、三间浴室和一间盥洗室，建筑面积为2765平方呎。

设施

配套设施包括台球室、游戏房、代客停车场、提供冷藏服务的24小时值班大堂、附带私人餐厅的酒窖、图书室、健身中心和水疗区，以及适合7到18岁孩子的游戏室。

大楼建有气派的停车门廊和封闭式管理的私人停车场（入口在东80街），包含华丽的吊灯、齐整的绿化、圆石铺成的路面和石灰岩雕刻的壁式喷泉。

设计

总部设在纽约的罗伯特‧斯特恩建筑师事务所是一家拥有330人团队的大型建筑事务所，专门从事建筑设计、室内设计和景观设计。全市许多著名的住宅项目均出自该公司之手，包括Zeckendorf Development开发的豪华公寓中央公园西路15号(15 Central Park West)、兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)开发的酒店式公寓公园广场30号(30 Park Place)和同样位于上东区、由纽约地产巨头瑞联集团(Related)开发的两个楼盘The Chatham和The Brompton。

Robert A.M. Stern Architects由斯特恩于1969年创立，至今他仍负责事务所的管理。从1998年开始，他一直担任耶鲁大学建筑学院(Yale School of Architecture)的院长。

更多资讯: 特朗普童年故居 短租每晚725美元

周边

Siciliano-Trazzera说："东段大道是首屈一指的社区，私密性良好，而且99%的建筑为住宅楼。人们不会来这里闲逛，除非他们有事要办。"

除此之外，纽约一些最好的公立和私立学校也位于上东区。该项目毗邻景色优美的卡尔舒尔茨公园(Carl Schurz Park)。这座占地15英亩的公园由中央公园的设计者弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)倾力打造。

查看房源详情

经纪人：Nicole Siciliano-Trazzera

关注环域居: