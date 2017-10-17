位置：墨西哥卡波圣卢卡斯(Cabo San Lucas)

标价：1400万美元

这栋现代海滨别墅名为"Casa Higuera"，目前是墨西哥度假住宅项目Maravilla Los Cabos建成的唯一一处可拎包入住的精装定制豪宅。1400万美元的售价使其成为230处规划住宅中最贵的物业之一。

开发商Ohana Real Estate Investors住宅地产负责人Neil Johnson说："该物业设施齐全、装修精良，可随时拎包入住。抽屉里备好刀叉，游泳池已注满水。"

目前，Ohana正在洛斯卡沃斯地区(Los Cabos)开发建造大型住宅区Twin Dolphin，其中包括260英亩的Maravilla Los Cabos和占地39英亩的新楼盘Montage Residences Los Cabos，后者预计于明年初迎来首批住户。

整个住宅区横跨拉斯维达斯海滩(Las Viudas Beach)和著名的圣玛丽亚湾(Santa Maria Bay)，包含两片在卡波(Cabo)尤为稀缺的全年畅游海域。

三年前，飓风奥迪尔(Hurricane Odile)给墨西哥下加利福尼亚半岛(Baja California Peninsula)的南端造成严重破坏，但如今当地的豪华度假市场已恢复生机。

目前，"Casa Higuera"被用作Maravilla Los Cabos的样板房。

Johnson说："我们希望向潜在买家展示成屋的样子。这栋样板房大受欢迎，我们已经收到了多个出价。"

室内装潢由总部设在墨西哥城的建筑设计公司Vieyra Arquitectos创始人Lorena Vieyra倾力打造，旨在最大限度地呈现壮阔的科斯特海(Sea of Cortez)，并突显周遭的自然风光。开放式平面布局完美融合了宽敞的室内外空间，主生活区通向一处专为休闲娱乐打造的带顶露台。

Johnson说："走进屋内的那一刻，令人惊叹的海景便映入眼帘。"

穿过大门和私家庭院，经由悬浮在华丽水景上方的人行步道，可前往四间卧室套房。从生活区极目远眺，满眼尽是汪洋大海。

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他补充道，"当人们穿过整个空间，无一不被动人的美景所折服。"

该物业附带设施齐全的户外厨房、篝火坑、烧烤炉和Kalamazoo披萨烤炉。私人无边际游泳池包含一处悬浮的用餐区。

室内厨房配备Sub-Zero、Miele和Wolf等顶级品牌厨具。超大主卧拥有私人露台、户外淋浴和无敌海景。

下层空间设有一个容量为180瓶的步入式酒窖，以及一间配备85吋平板电视、沙弧球场和台球桌的家庭房。

Johnson说："该物业既适合休闲娱乐，又能满足家庭生活需求。"

据他介绍，Maravilla已完成近三分之一的开发和建设。

整个项目由230处豪华住宅组成，包括50栋独户住宅，其余180处分为共管公寓、联排别墅和海滨小屋。

Johnson说："我们建造了90%的配套设施，均可立即投入使用。"至于剩下10%的设施，开发商打算征求买家的意见。

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房屋

这栋海滨别墅内设五间卧室、六间浴室和一间盥洗室，建筑面积为4059平方呎。该物业附带4908平方呎的户外空间和一间951平方呎的私家车库，包含两个标准停车位、一个高尔夫球车位和充足的储藏空间。

设施

Maravilla配备一个面向业主的私人俱乐部，拥有可满足各种就餐需求的6万平方呎会所和众多游泳池，包括一座三级无边际游泳池（附带水滑梯、直游区、热水池、冷水池和按摩池等）。另有提供全方位服务的水疗区、健身中心、户外健身棚、两层高攀岩墙和草皮运动场。

儿童游乐设施包括露天圆形剧场、室内影院、艺术和手工艺中心，以及设有室内外游戏区的活动中心。除此之外，18洞果岭、数英里的人工沙漠步道和自行车道为居民提供更多户外运动选择。

Maravilla的业主还有机会使用Montage Residences Los Cabos的配套设施和Twin Dolphin Golf Club高尔夫俱乐部。Fred Couples Signature高尔夫球场将于2018年末建成开放。

周边

Maravilla Los Cabos坐落于度假小镇卡波圣卢卡斯和圣荷西卡波(San Jose del Cabo)之间，经过短暂车程可抵达任何一个社区。卡波圣卢卡斯还以各种风味餐厅和热闹的夜生活著称。

经纪人：Neil Johnson, Ohana Real Estate Investors

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