根据莱坊国际本周一发布的《2017年滑雪度假物业报告》(2017 Ski Property Report)，为吸引购房者前来置业，法国和瑞士阿尔卑斯山的度假胜地正积极开发滑雪以外的娱乐项目。受此推动，这些地区的房价持续上涨。

霞慕尼(Chamonix)地处阿尔卑斯山脉最高峰——勃朗峰(Mont Blanc)的脚下。截至2017年6月的一年内，这个法国小镇凭借4.8%的年增长率高居榜首。该报告追踪了法国和瑞士阿尔卑斯山的16个滑雪胜地的豪宅价格走势。

霞慕尼被公认为阿尔卑斯山区设施最完备的全年度假胜地。报告指出，该地区的豪宅价格已连续两年上涨近5%。

法国滑雪胜地瓦勒迪泽尔(Val d'Isère)和去年的"冠军"瑞士小镇格施塔德(Gstaad)分列二三位，房价同比上涨2.5%和1.8%。

根据报告，"购房者通常分为两类，一类人寻求可实现租金收益最大化的冬夏两季度假胜地，另一类人倾向于降雪量可观的高海拔度假胜地。"

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莱坊国际法国分公司经纪人Roddy Aris在报告中称，"眼下正值在阿尔卑斯山投资置业的旺季。当然，市场面临不少挑战，比如英国脱欧的长期影响和变幻莫测的冬季表现等，但山区度假物业的吸引力从未如此强大。"他补充道，"度假胜地也在不断变革和发展，从而满足买家日益增长的需求。整个阿尔卑斯山区投入巨资进行升级改造，包括加装人工造雪设备，以及开发其他娱乐项目来迎合夏季市场和家庭度假需求。"

根据报告，在不断提升服务品质的同时，阿尔卑斯山的度假胜地还通过山地自行车、高空跳伞、滑索、马球和滑冰等娱乐活动吸引了大批非滑雪者，约占全年游客总数的25%。

然而，由于瑞士法郎走强和针对外国买家的限购政策，部分买家决定采取观望态度，导致瑞士许多度假胜地的排名靠后。

根据报告，美国的滑雪产业主要面向国内客户，其中科罗拉多州的国际竞争力在全美度假胜地中首屈一指，而且阿斯彭的豪宅市场已经成功摆脱2016年销售骤降带来的阴影。报告显示，2017年前八个月，单价在每平方呎2000美元及以上的高端物业共售出26处，而去年全年的成交量仅为13处。

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