位置：美国缅因州伊丽莎白角(Cape Elizabeth)

标价：335万美元

该物业被称作"Beckett’s Castle"，以建造者Sylvester Beckett的名字命名，自1981年以来首次挂牌上市。

虽然从未有皇室成员在这座"城堡"居住，但丝毫不影响它的魅力。

原业主Nancy Harvey于去年逝世，所以她的家人决定将其出售。公共记录显示，Harvey在拍卖会上以15万美元从前业主手中买下这处年久失修的住宅。据房地产代理公司Town and Shore Real Estate卖方经纪人Tish Whipple，她投入了大量的财力和精力，并将这里作为夏季度假屋。Harvey在一层增添了一间主卧，并在屋外建造了一间车棚。此外，她还将原有的马车房改造成客用小屋。

Whipple说："Harvey拯救了这处老宅，使其焕然新生。"

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据1974年一篇提名该物业为国家历史遗迹(National Register of Historic Places)的报道，"Beckett’s Castle"始建于1874年，建造者是喜欢标新立异的波特兰律师、文学大师Sylvester Beckett。大部分房屋都是他用当地石材亲手搭建而成，最引人注目的特征莫过于主屋的入口之一——30呎的塔楼。

其余空间更多地给人以一种舒适小屋的感觉，而且随处可见讨喜的小细节，包括厨房的彩绘冰箱和不计其数的藏身角落。Whipple称，孩子们肯定会觉得这里充满"魔力"。

她说："这座绿树掩映的城堡如梦似幻。"

房屋

该物业占地一英亩，主屋内设三间卧室和三间浴室，建筑面积为1981平方呎。另有一栋客用小屋/艺术工作室，包含一间卧室和一间浴室。

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设施

Harvey痴迷于园艺，她在房屋周围建造的玫瑰花园曾入选英国玫瑰花匠Peter Beale所著的书籍。此外，该物业还附带350呎具有产权的私家海岸，主屋的花岗岩台阶直接通向海边。

亮点

这座"城堡"经常入选缅因州最恐怖的房屋之一。据说，Beckett鬼魂会回到这里捣乱，比如扯下床单，推开房门，或者撕掉墙上的画。

Whipple称，这些传言主要来自前业主Robert Lins，他因税务问题失去了这栋房屋的所有权。Harvey从来没有遇见鬼，因此Whipple认为，"即使这里真的有鬼魂，那他也一定心地善良。"

经纪人：Tish Whipple, Town and Shore Real Estate

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