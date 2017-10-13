根据本周四发布的一份报告，2017年北京仍居住着全中国最多的亿万富豪，但"亚军"深圳正迅速缩小二者的差距。

胡润研究院最新发布的《2017年胡润百富榜》显示，中国目前有2130位身价达3亿美元及以上的超高净值个人，其中300位来自北京，占总数的14%。该研究机构和媒体公司由卢森堡出生的英国商人Rupert Hoogewerf一手创办，他以中文名胡润为人熟知。

与去年相比，北京的亿万富豪数量减少了22人，而科技巨头腾讯(Tencent)的总部所在地深圳增加28人至223人。

今年，上海居住着173位身价达3亿美元及以上的超高净值个人，较去年同期增加11人。在电商巨头阿里巴巴(Alibaba)的总部所在地杭州，上榜人数比去年多出30人，总计153人。

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该报告的其他要点：

房地产开发商恒大集团董事长许家印凭借430亿美元的净资产荣膺"中国新首富"，而"前首富"万达集团董事长王健林的排名跌至第五位，其财富为230亿美元。

总体来看，311位中国亿万富豪来自房地产行业，仅次于排名第一的制造业。

2130位超高净值个人（净资产达3亿美元及以上）的财富总额高达6万亿美元，相当于世界第五大经济体英国的国内生产总值。

中国亿万富豪的平均财富同比增长5%，几乎是其GDP增速的两倍。

净资产达10亿美元及以上的超级富豪有647人，比去年多出53人，而与五年前相比增加396人。

中国超级富豪全球分布

全球共有797位净资产达10亿美元及以上的中国超级富豪。其中647位居住在中国大陆，其他人分别来自香港（66人）、台湾（35人）、新加坡（13人）和泰国（8人）。

根据报告，美国居住着八位华裔超级富豪，与泰国和印度尼西亚并列第五。