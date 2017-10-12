2017年第三季度，迪拜住宅价格相对平稳，大批新开发项目使购房者的注意力转向期房市场。

根据仲量联行本周二发布的《迪拜房地产市场报告》(Dubai Real Estate Market Overview)，今年前八个月，迪拜成屋销售突破137亿迪拉姆（折合37亿3000万美元），较去年同期增长28%，其中仅8月份的交易额就达到27亿迪拉姆（折合7亿4000万美元）。



该报告指出，第三季度别墅和公寓的销售价格保持稳定，但租金水平继续以个位数下降。

根据报告，随着空置率上升，加之越来越多的新楼盘上市，房东被迫将租金下调5%到7%，甚至连一些最热门的地区也未能幸免。



迪拜高端房地产经纪公司Luxhabitat发布的另一份豪宅市场报告，尽管第三季度高端二手房市场表现不佳，但今年以来的豪宅均价一直保持稳定。

Luxhabitat提供的数据显示，截至第三季度，豪华住宅的每平方呎均价为1441迪拉姆（折合392.31美元）。自2016年第二季度，这类物业的单价一直维持在每平方呎1400迪拉姆（折合381.15美元）左右。上个季度，高端物业的成交额为19亿迪拉姆（折合5亿2000万美元）。

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今年9月，在迪拜召开的年度房产盛会Cityscape Global上，众多开发商推出了全新的大型住宅项目。阿联酋的物业被允许在展会上直接销售，这在10年来尚属首次，此举激起了潜在买家的兴趣，而且他们有机会在众多楼盘之间进行比较。

然而，Cityscape Global在拉动市场情绪并提供诱人的付款方式的同时，也可能加大供应过剩的风险。

仲量联行中东及北非地区研究主管克雷格•帕朗柏(Craig Plumb)在报告中指出，"尽管优惠的付款方式和有保障的租金收入对投资者极具吸引力，但或将导致日后出现房地产泡沫。"

与此同时，越来越多的新建住宅明显对高端二手房市场造成影响。

根据Luxhabitat的报告，自2016年第四季度，高端物业的需求开始向期房市场转移。正因如此，二手房价格调整将在所难免。

Luxhabitat豪宅销售总监Alexander von-Sayn Wittgenstein在报告中说："豪宅市场80%的期房被坐等升值的投资者买走。此外，期房的另一大优势是付款方式更加灵活。"

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