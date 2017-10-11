位置：美国夏威夷可爱岛(Kauai)

标价：1490万美元

这处海滨大宅名为"Bali Hai Villa"，坐落于草木茂盛的夏威夷可爱岛，目前以1490万美元挂牌出售。

该物业得名于附近的马卡拉山(Makana Mountain)——其在1958年由理查德·罗杰斯(Richard Rodgers)和奥斯卡·汉默斯坦(Oscar Hammerstein)联袂创作的好莱坞经典音乐剧《南太平洋》(South Pacific)中充当虚构的神秘小岛Bali Hai，所以这个名字便沿用至今。

影片巧妙地利用了玛卡拉山独特的金字塔状轮廓，另有几个镜头在房屋周边区域和附近白色沙滩取景。

佳士得国际地产附属公司Hawai'i Life Real Estate经纪人Matt Beall说："Tunnels Beach属于最优质的一类海滩，能够满足几乎所有的水上运动需求。您可以在清澈见底的海水中浮潜、深潜、游泳、钓鱼、冲浪等等。"

Beall称，主屋的位置经过精心考虑，西北朝向能避免信风的影响。

他说："可爱岛北岸是世界上最美丽的地方之一，而且位置极为优越。"

主屋和客用别墅分别建于1983年和1993年。Beall说："从外观来看就是那种1980年代典型的简朴而又坚固的房屋。该物业最大的特点是专为招待大批宾客而设计。"

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宽敞的美食厨房配备室内烤炉和原生相思木打造的橱柜。

Beall称，新业主可能想对房屋进行大规模的翻修或改造。

他说："这处住宅的占地面积适中，为买家提供了良好的改造机会。"

他补充道，"但您也有很多其他选择，不必完全拆除整栋房屋。"

房屋

该物业占地3.71英亩，主屋内设七间卧室、八间浴室和一间盥洗室，建筑面积为4134平方呎；客用别墅拥有1024平方呎的生活空间，包括三间卧室和两间浴室。

设施

景观庭院分布着高大的棕榈树、果园（由葡萄柚、柠檬、青柠和橘子树组成）和一片通向海滩的开阔草地。空间充足的带顶平台非常适合户外用餐和休闲放松。这处海滨大宅环境清幽，建有一条棕榈树掩映的私家车道。

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周边

附近是可爱岛著名的纳帕利海岸(Na Pali Coast)，壮观的瀑布和绵延的徒步小径使这里成为一处热门的探险目的地。该物业距离度假胜地哈纳雷镇(Hanalei)仅几英里，此外库希欧公路(Kuhio Highway)也途径此地。

Beall说："可爱岛是一座绿意盎然的美丽海岛。您会发现很多瀑布，并且能经常看到彩虹，宛若仙境一般。"

他补充道，"尽管如此，岛上仍保有相对安静的生活氛围。这里不是毛伊岛，没有成片的公寓楼。"

经纪人：Matt Beall, Hawai'i Life Real Estate/Christie’s International Real Estate

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