这套位于公园大道的顶层公寓曾为前南斯拉夫大使官邸，上周五以1800万美元要价上市，这是该物业40多年来首次挂牌上市。

道格拉斯·艾丽曼地产公司卖方经纪人特里斯坦·哈珀(Tristan Harper)称，"前南斯拉夫于1975年以10万美元购得这处房产。他们又象征性地支付一美元从卖方手中买下所有家具。"

1990年代，连年内战导致南斯拉夫共和国解体，进而形成五个继承国，包括塞尔维亚、克罗地亚、黑山共和国、波斯尼亚和黑塞哥维那以及马其顿共和国。哈珀称，这套顶层公寓在被最后一任南斯拉夫大使遗弃后空置了27年。

他说："从目前的状况来看，它需要一定的翻新和修复。"哈珀补充道，"该物业的结构、位置和历史都是卖点。屋内拥有宽敞的房间和气派的楼梯，而且许多战前建筑细节得以保留。"

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根据挂牌信息，这套包含13个房间的复式顶层公寓位于上东71街附近，拥有三个露台、转角客厅、正式餐厅、图书室、专业厨房、四间主卧套房和两间员工宿舍，室内面积约为4500平方呎。

买家可以从下周开始看房。哈珀说："我们正在安排具体时间，目前已有四、五组客人预约。显然，这类物业很受买家欢迎。"

这套顶层公寓由五个继承国共有，所以必须全员同意才能出售。

受五个继承国的委托，道格拉斯·艾丽曼地产公司和哈珀还代理前南斯拉夫驻瑞士大使馆、驻德国大使馆和驻东京大使馆，以及第五大道一栋2万平方呎的联排别墅的出售，后者标价5000万美元。

房地产网站Curbed率先报道了这则消息。

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