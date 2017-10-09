位置：美国缅因州波特兰

标价：595万美元

这座面积24英亩的小岛被称作"House Island"，地处卡斯克湾(Casco Bay)，据称是缅因州首先被欧洲殖民者占领的地方。它的名字来源于一段史实：1621年，英国探险家克莱斯托夫·李维特船长(Christopher Levett)在这里建造了一所房子，并在周围开辟了一小片种植园。

如今，岛上拥有四栋始建于20世纪初的房屋，包括三栋面积稍大的房屋和一栋被称作"The Sunshine Cottage"的小屋，可谓一处理想的家族聚居地或度假物业。现业主选择了后者，但毗邻波特兰的优越位置表明，这里适合全年居住。

尽管"House Island"距离大都市如此之近，但它的独特之处在于，岛上仍享有安宁静谧的环境。据房地产代理公司William Ravies Carleton Real Estate经纪人Nancy Carleton描述，在五处美丽的海滩，"您可以眺望港口，西面的波特兰风光，或者东面和南面的迷人海景以及卡斯克湾人口最多的岛屿——皮克斯岛(Peaks Island)。"她说："一面是熙熙攘攘的现代大都市，另一面是赏心悦目的缅因州田园风光。"

从波特兰乘船或水上的士，最少六分钟即可抵达"House Island"。即使在糟糕的天气，交通也不会中断。当然，如果岛上居民愿意的话，他们也可以享受那种"与世隔绝"的感觉。

房屋

四栋房屋包含10间卧室、八间浴室和两间盥洗室，室内面积为7497平方呎。

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设施

屋外建有1万平方呎的人造草坪，非常适合球类运动。岛上分布着五处海滩，这意味着泛舟、钓鱼和游泳都将成为日常活动，众多门廊和庭院可以提供惬意的休闲场所。另有一座适合静思与冥想的优美花园。除此之外，这座特色鲜明的小岛还拥有花岗岩块砌成的码头和一片19世纪末龙虾小店遗址。

亮点

岛上的四栋房屋、五片海滩、庭院和其他设施总共占地12.8英亩，而剩余的土地于1808年被军事基地Fort Scammel征用。

“军旅生涯"结束后，"House Island"在20世纪凭借"北方埃利斯岛”(Ellis Island of the North)的名号广为人知。随着美国国会通过《紧急限额法案》(Emergency Quota Act)限制进入美国的移民人数，1907年到1937年的30年间，这座小岛一直充当移民检查站。

Carleton称，1920年建造的砖砌结构的军中拘留所已被拆除，但始建于1907年的老屋得以保留，如今经过最高标准的升级改造后对外出售。屋内的所有用电需求均由太阳能供应。

周边

历史悠久、不拘一格且欣欣向荣的波特兰以繁忙的港口、充满活力的演艺场所以及世界级的餐厅、酒吧和精品商店著称，全年吸引大批游客和当地人光顾。

经纪人：Nancy Carleton, William Ravies Carleton Real Estate

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