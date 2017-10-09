挂牌纪录显示，高端住宅项目里洛伊大街160号(160 Leroy)内一套标价5100万美元的顶层公寓于上周四签订销售合同。该公寓项目位于于纽约曼哈顿下城的西村(West Village)，以其别致的曲面造型为标志。

如果成交价按要价计算，这套公寓将打破曼哈顿下城的最高售价纪录。目前的"纪录保持者"是2014年以5090万美元售出的位于切尔西(Chelsea)区沃克大厦(Walker Tower)的顶层公寓。

根据挂牌记录，该物业于2016年6月上市，原本标价4850万美元，直至上周价格突然上调4.67%至5100万美元。身份未知的准业主将有幸成为这一顶层公寓的首位住户。

这套7750平方呎的五卧顶层公寓拥有私人电梯、四座燃木壁炉、12吋宽的进口斯堪的纳维亚松木地板、图书室和媒体房，并附带4944平方呎的屋顶露台和室外游泳池。据联合经纪人Madeline Hult Elghanayan、Kirk Rundhaug、Lauren Muss和Dennis Mangone，业主每月需支付近2万5000美元的物业费。截至发稿，他们没有回应置评请求。

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该物业原本是售价8000万美元的全层公寓的一部分。由于担心豪宅市场放缓，开发商将全层公寓分隔成两个住宅单元。其中，标价3150万美元的面积较小的一套已于今年6月成交。

这栋49单元的公寓楼由传奇夜店Studio 54联合创始人、房地产开发商伊恩·施拉格(Ian Schrager)倾力打造，并由赫尔佐格和德梅隆建筑事务所(Herzog & de Meuron)操刀设计。配套设施包括健身中心、瑜伽/普拉提练习室、私人按摩室和娱乐大厅，以及提供外卖和送餐服务的餐厅等。

目前，整个曼哈顿地区的最高售价纪录来自西57街157号(157 West 57th St.)的玻璃幕墙塔楼One 57。该楼盘的一套顶层公寓于2014年以1亿40万的天价成交。

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