位置：美国加利福尼亚州洛杉矶

标价：899万9000美元

这处维多利亚风格的豪华古宅位于洛杉矶汉考克公园的时尚社区威尔希尔(Wilshire)，始建于1902年前后，经过全面彻底的整修之后，如今拥有足以与新建住宅相媲美的高档装潢。

焕然一新的面貌应该归功于现业主、空间整理达人兼设计师艾克索荣·贝比斯(Xorin Balbes)。他已经改造并出售了洛杉矶、毛伊岛和蒙特西托的40多处历史建筑。

洛杉矶城市公共记录显示，贝比斯于今年1月以319万美元买下该物业。他表示，自己投入了350多万美元用于翻修改造。房地产代理公司The Agency卖方经纪人Billy Rose称，通过贝比斯的不懈努力，原本昏暗、强势、带点哥特风格的古屋变身成一处宽敞明亮、温馨雅致的豪华住宅。

尽管如此，全屋仍保留了许多迷人的复古风情。由于其历史建筑的地位，贝比斯的翻修改造受到一定的限制。1988年，该物业被列入"洛杉矶历史文化纪念建筑"，同时适用于米尔斯法案(Mills Act)。这项加州法律旨在为致力于保护历史建筑的业主提供税收优惠。

这栋维多利亚风格的别墅由建筑大师约翰·奥斯丁(John C. Austin)操刀设计。格里菲斯天文台(Griffith Observatory)、洛杉矶市政厅和圣殿剧院(Shrine Auditorium)都是他的力作。该物业原本建在威尔希尔大道(Wilshire Boulevard)东边的另一地块。1923年，当时的业主决定"搬家"，于是整栋房屋被拆分，然后用三辆卡车运到了现在的位置。

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贝比斯称，他在改造的过程中并没有发现太多关于房屋移动的痕迹，但他指出，他必须加固建筑结构使其满足现代生活的需求。

他说："我在建造每栋房屋时，都要确保它是坚固可靠的。所以说，这栋别墅再过个一百年不成问题。"

房屋

该物业占地1万8900平方呎，总建筑面积为1万2147平方呎。其中，主屋内设六间卧室、七间浴室和一间盥洗室。另有一栋客用别墅，包含两间卧室、一间浴室和一间盥洗室。

设施

地下室建有放映室和酒窖。顶层分布着台球室、游戏房和瑜珈/冥想房。屋外增建了游泳池和按摩池。除此之外，这栋别墅还附带一间两车位车库、10个私人停车位和停车门廊。

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名人效应

该物业曾在青春校园喜剧《飞跃比弗利》(Beverly Hills, 90210)的万圣节特辑以及电影《威拉德》(Willard)和《亚当斯一家》(The Addams Family)中出镜。

经纪人：Billy Rose, The Agency

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