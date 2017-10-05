位置：澳大利亚墨尔本图拉克(Toorak)

标价：1600万澳元到1700万澳元（约合1250万美元到1330万美元）

这处面积可观的奢华大宅位于墨尔本最高档的城郊社区图拉克，业主充分利用了每一平方米的土地。

该物业始建于1930年代，四年前知名建筑师大卫·希克斯(David Hicks)对其进行了彻底的翻修改造。这栋三层别墅为双层砖砌结构，包含各种运动设施、充足的娱乐空间和多间卧室，足以容纳一个大家庭外加宾客。

苏富比国际地产经纪人Phillip French说："1930年代建成的住宅在当地很受欢迎。和这栋别墅一样，其他房屋均为双层砖砌结构，非常适合精简的现代装修风格。"

屋内拥有正式的休息室和独立的用餐区，以及配备嘉格纳厨具、Sub-Zero内嵌式冰箱和炉灶的大厨房。

穿过典雅的圆形门厅，映入眼帘的是宽敞明亮的室内空间。四周还建有绿意盎然的景观庭院和三处单独的水景装饰。

该物业距离墨尔本中央商务区仅15分钟车程，周边还分布着澳大利亚几所最好的学校。

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房屋

这栋别墅占地1910平方米（超过2万平方呎），内设六间卧室、五间浴室和三间盥洗室，建筑面积为650平方米（约7000平方呎）。

设计

大卫·希克斯是澳大利亚最具影响力的建筑师之一，以流畅的空间布局和华贵的装修风格著称。希克斯的作品经常出现在国内外权威的设计杂志，同时他还担任黄金时段的装修真人秀节目《The Block》的评委。

设施

该物业附带健身房、南北向的标准网球场、恒温游泳池及池畔小屋。娱乐区包含配备户外厨房的带顶露台、放映室和藏酒量约为2000瓶的酒窖。

另有一间设有工作室和储物区的六车位地下车库，以及两间书房。

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周边

图拉克是墨尔本房价最高的郊区。许多最富有的家庭挑选这里地势较高的大块土地，建造属于他们的豪华宅邸。

绿树成荫的街道两旁居住着各界名流、体育明星和商界精英，其中包括澳式橄榄球解说员埃迪·麦圭尔(Eddie McGuire)、《墨尔本娇妻》女主吉娜·利亚诺(Gina Liano)、澳洲电信前总裁兹奇·斯维特科维斯基(Ziggy Switkowski)和维多利亚州前州长特德•贝利厄(Ted Baillieu)，以及澳洲前总理马尔科姆·弗雷泽和哈罗德·霍尔特这样的大人物。

除此之外，斯摩根、利伯曼、贝森和斯坦姆利斯等显赫家族的成员也在这里安家。

图拉克北邻雅拉河(Yarra River)，靠近莫纳什高速公路(Monash Freeway)。居民步行不远便可抵达伯恩利高尔夫球场(Burnley Golf Course)。当地还分布着众多网球俱乐部和著名的私立学校，如吉朗文法学校(Geelong Grammar)和圣卡瑟琳学校(St Catherine’s)，二者均面向学龄前到12岁的儿童。

作为图拉克的居民，French评价道，"这真是一块宝地，既安全，又安静。您感到很放心，而且去哪里都方便。"

经纪人：Phillip French, Sotheby’s International Realty

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