房地产数据分析公司CoreLogic的最新报告显示，2017年8月，美国房价较去年同期平均上涨6.9%，重回2016年4月的最高水平。除西弗吉尼亚州以外，其他各州的房价均有不同程度的上涨，其中华盛顿州和犹他州取得两位数增长。

根据CoreLogic本周二发布的全国房价指数，8月华盛顿州和犹他州的房价较去年同期分别上涨13%和11.2%。

与此同时，纽约州和加利福尼亚州的表现超出全国平均水平，年增长率分别为7.9%和7.1%。西弗吉尼亚州是全美唯一一个遭遇负增长的地区，8月份房价同比下跌1.7%。

CoreLogic的数据显示，涨幅居前的城市主要集中在西海岸，包括拉斯维加斯(8.4%)、丹佛(8.3%)、旧金山(7.7%)、圣地亚哥(7.4%)和洛杉矶(6.9%)。

在100个大都市区（取决于待售房屋数量）中，截至8月34%的城市有房价被高估的现象。CoreLogic总裁兼首席执行官弗兰克·马特尔(Frank Martell)称，排名前50的市场中，近半数估价过高。

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马特尔在一份新闻稿中称，"住房可负担性问题已经从房价居高不下的沿海地区向内陆蔓延，目前已有不少城市中招，包括丹佛、纳什维尔、奥斯汀和达拉斯。"

过去三年，CoreLogic全国房价指数每年增长5%到7%。

该公司首席经济师弗兰克·诺萨福特(Frank Nothaft)在报告中指出，"尽管过去几个月库存短缺导致房屋销售增长停滞，但对稳定房价发挥了积极作用。"

CoreLogic预测，2018年8月以前美国房价将上涨约5%。今年8月到9月，房价或将微升0.1%。8月的价格指数较前一个月增长0.9%。

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