这座海滨豪宅坐落于夏威夷欧胡岛的东海岸，堪称度假天堂。每天醒来，映入眼帘的便是一望无际的海面和巍峨耸立的火山锥——钻石头山(Diamond Head)。岛上的大部分土地为火山地貌。

房地产代理公司LIST Sotheby’s International Realty卖方经纪人Ivette Gutarra说："您可以到房屋东面幽静的竹林小路旁阅读自己最喜欢的小说，或者欣赏30棵椰子树在微风中摇曳的曼妙身姿。"她补充道，"海边有一棵世界上最漂亮、最高大的鸡蛋花树。您可以坐在树下精致的长椅上享用下午茶，感受周身沁人心脾的花香，并领略无与伦比的海景。"

或许，该物业最吸引人的是其附带的私人海滩。据她介绍，"这座豪宅拥有超过250呎的海边沙滩"。

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这栋海滨大宅位于著名的波特洛克社区(Portlock)。Gutarra说："波特洛克具有重要的历史地位，并充满传奇色彩。关于开拓者、上帝和诸神的故事代代相传。后来，附近岛屿和遥远大陆的航海家乘坐双壳体的大型独木舟来到此地。"

社区的名字源于英国冒险家纳撒尼尔•波特洛克船长(Captain Nathaniel Portlock)。继1778年库克船长发现夏威夷之后，波特洛克他的船队第一个登陆上岛。

房屋

该物业占地1.5英亩，包含四间卧室、六间浴室和一间盥洗室，室内面积为8427平方呎。毗连的车库可提供三个停车位。

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设施

除正式餐厅、客厅和家庭房以外，这处海滨大宅还设有酒吧、日光浴室、温馨小房、超大厨房和毗邻的早餐角，以及健身区、海水游泳池和按摩池等。Gutarra说："所有空间被合理规划在一个楼层，非常适合多代人同住，招待宾客，或举办私人聚会和大型娱乐活动。"

周边

Gutarra称，该住宅五分钟的路程范围内分布着各类商店、医疗机构、顶级餐厅、学校、高尔夫球场、射击场、游泳池、钓鱼区、冲浪区、徒步小径、教堂和恐龙湾国家公园(Hanauma Bay State Park)，后者于1967年被列为海洋生物保护区和海底公园。

附近有两个大型购物中心，分别是Kuapa Kai Shopping Center和Hawaii Kai Shopping Center。此外，新建的联合剧院(Consolidated Theatres)拥有配备可调式真皮座椅的现代化影院。

Koko Kai码头建有许多船坞，可停靠长达66呎的大型船只，并能满足各种水上娱乐需求，包括帆伞、水上摩托、潜水、普通滑水和花式滑水等。她补充道，该物业旁边的一小片沙滩也是休闲放松的好去处。

经纪人：Ivette Gutarra, LIST Sotheby’s International Realty

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