格雷西广场(Gracie Square)是曼哈顿上东区的一条短街，毗邻东84街(East 84th Street)，地处东段大道(East End Avenue)和东河之间。如今，因为美国前总统奥巴马夫妇，这条街道可能即将名声大噪。

据《纽约邮报》报道，有人目击美国前任总统奥巴马和其夫人米歇尔前往当地一栋15层的共管公寓楼看房。名媛凯莱·范德比尔特(Gloria Vanderbilt)曾在此居住。

房地产代理公司Brown Harris Stevens经纪人Matthew D. Hughes称，楼内一个单元于上周签订销售合同，成交价为1000万美元，但买方不是奥巴马夫妇。

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目前，仍有三处在售房源可供前总统夫妇选择。

其中，最贵的一个单元要价1500万美元。挂牌信息显示，这套五卧复式公寓拥有三个燃木壁炉、镶有木质护墙板的图书室、正式餐厅、私人电梯间和露台。据房地产网站Realtor.com，该物业已经上市99天。道格拉斯·艾丽曼地产公司的三位卖方经纪人Fredrik Eklund、John Gomes和Jordan Shea均未回应置评请求。

当然，奥巴马夫妇也可能考虑售价1275万美元的顶层单元。据Brown Harris Stevens经纪人John Burger介绍，这套五卧公寓拥有环绕式露台、两个阳台、四个燃木壁炉、经典石膏线和私人电梯间。截至发稿，他没有回应置评请求。这套顶层公寓已经挂牌长达两年半的时间。

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最后一个选择是六层的一套两卧公寓，标价350万美元。该物业拥有半私人电梯间和镶有精美护墙板的客厅，室内面积为2400平方呎。这套公寓于22天前挂牌上市，代理经纪人Hughes及其同事Daniella G. Schlisser均未立即回应置评请求。

除了这三套公开出售的公寓以外，人脉广泛的奥巴马夫妇还可能选择线下交易。

今年初，他们以810万美元在华盛顿卡洛拉马社区(Kalorama)买下一栋九卧豪宅。

奥巴马夫妇的发言人没有就此事发表评论。

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