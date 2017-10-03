位置：安提瓜琼比湾岛(Jumby Bay Island)

标价：2100万美元

占地300英亩的琼比湾岛距离安提瓜东北角仅几英里，岛上有56处私人住宅和一座由全体业主共有的豪华度假村。这栋海滨别墅被称作"Sandpiper Beach House“，属于岛上的高端物业之一，目前以2100万美元挂牌出售。

房地产公司Jumby Bay Island Co.置业经理Andrew Robson说："走进Sandpiper的那一刻，您将被明亮通透的室内空间所吸引，近在咫尺的海面和沙滩令人陶醉。坦白地讲，该物业算是加勒比地区首屈一指的海滨别墅。”

幸运的是，这个季节席卷加勒比其他地区的飓风没有给琼比湾岛带来严重损害。

Robson说："受琼比湾的保护，我们有幸躲过了近期飓风的巨大风力。尽管有一两处物业的外墙出现轻微破损，外加景观绿化需要些许整修，但度假村仍将按原计划于10月9日重新开放。"

他补充道，"度假村的建筑均采用抗飓风设计，而且我们将所有的输电线路和其他管网铺设在地下。"

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据Robson介绍，Sandpiper占地1.33英亩，属于面积较小的别墅之一，但这对买家具有相当大的吸引力，因为他们不必费心打理数英亩的庭院和开阔的草坪。

他说："整个地块呈矩形，其中长边靠近海岸。别墅几乎就建在沙滩上。"

该物业可饱览戴维斯湾(Davis Bay)和加勒比海的迷人风光，并远眺安提瓜大陆连绵起伏的山脉。房屋周围分布着高大的棕榈树和郁郁葱葱的热带花园。

Sandpiper拥有触手可及的沙滩和海滨无边际游泳池，以及池畔休闲用餐区、吧台和休息区。室外凉亭包含一处更为正式的用餐区。

娱乐室/媒体房装有空调系统，并配备有线电视、DVD播放机和台球桌。全屋实现高速互联网接入和Wi-Fi信号覆盖。

这栋海滨别墅由Jumby Bay Island Co.于2010年建造，现业主是一对英国夫妇。

Robson说："岛上的一切属于全体业主。Jumby Bay Island Co.由56位业主控股和管理。"

他指出，"大部分买家将这些海滨别墅作为第二、第三或第四住宅，他们并不在此常住。业主的组成基本上是欧洲人和美国人各占一半。"

当别墅空置时，业主可以将其交给度假村代为出租。Robson说："这能给他们带来颇为可观的收入。"

以圣诞节为例，10位宾客每晚收费3万美元，但包含主厨和员工费。夏季的租金降至每晚1万5000美元左右。

该物业设施齐全，所有家具包含在售价中。

房屋

这栋海滨别墅内设五间卧室、五间套间浴室和一间盥洗室，建筑面积为9700平方呎。其中三间卧室为大床房，另外两间为双人间。所有卧室均装有空调和吊扇，并能欣赏无敌海景。另有一个私人露台和一个绿植环绕的户外淋浴房。包括主卧套房在内的三间卧室直接通向Harbour Beach的细腻白沙滩。

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设施

住户可以前往附近琼比湾岛度假村(Jumby Bay Island Resort)的餐厅和酒吧品尝美酒佳肴。除此之外，度假村还配备水上运动设施、网球场、三英里长的徒步和自行车道、健身中心、水疗区、25长的淡水游泳池和海滨无边际游泳池等。

岛上没有汽车，但有两辆高尔夫球车和自行车供客人使用。

周边

Robson说："安提瓜机场近在眼前。乘坐私人飞机然后换乘渡轮，只需15分钟便能上岛；如果搭乘民航客机，大约需要30分钟。"

从琼比湾岛乘船前往安提瓜的餐厅和商店仅需10分钟。

经纪人：Andrew Robson, Jumby Bay Island Co.

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