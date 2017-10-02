位置：美国加利福尼亚州伍德赛德(Woodside)

标价：总价3500万美元（主屋和土地售价2700万美元；客用别墅和土地售价800万美元）

树吟山庄(Singingwood Estate)坐落于硅谷核心地段的一座小山之上，总面积14.5英亩，毗邻由斯坦福大学所有的占地1200英亩的碧玉岭生物保护区(Jasper Ridge Preserve)。主屋附带游泳池、池畔小屋、水疗区、花房、两个双车位车库和小型马厩。毗邻的客用别墅享有开阔的庭院和优美的田园风光。

自然爱好者一定会惊讶于这座庄园距离硅谷的金融中心如此之近。太平洋联合地产(Pacific Union International)豪宅代理经纪人Carol MacCorkle说："美不胜收的花园由当地景观设计师Susan Ogle精心打造，进一步烘托了安宁静谧的生活环境。"她补充道，"该物业拥有适合家庭活动的充足娱乐空间，以及用于存放本地葡萄园出产的美酒佳酿的巨大酒窖。您在驾车途中便能看到大片的葡萄园。"（红酒不包含在售价中。）

早在1996年，现业主刚买下这座庄园时，它已经被命名为树吟山庄。MacCorckle认为，这个美妙的名字可能源于"风吹过树梢发出的沙沙响声"。

她补充道，客用别墅自带独立的门牌号，买家可以其位置上新建一栋房屋，因为伍德赛德镇政府将其列入"附属建筑"。她说："经政府批准，业主最多能在六英亩的地块上建造6000平方呎的房屋。

截至目前，意向买家包括充满活力的年轻技术人员和寻找私人度假物业的成功人士。"

更多资讯: 粗旷兼具温馨的奧斯汀山顶庄园

房屋

主屋占地8.4英亩，拥有多达1万171平方呎的生活空间，包含五间卧室、五间浴室和两间盥洗室，并附带户外淋浴和单独的水疗按摩池。客用别墅占地六英亩，内设两间卧室，中间由一间超大浴室连接，建筑面积为1500平方呎。

设施

该物业的所有出入口均设有安保大门；主屋的四个楼层通有电梯。

宽敞的厨房采用Thermador煤气灶及烤炉、Sub-Zero冰箱和美诺洗碗机等高档厨具。主卧套房拥有配备壁炉的起居室、通向阳台的落地双扇玻璃门、设有按摩浴缸和淋浴间的浴室，以及两个空间充足的步入式衣帽间。景观庭院包含建有喷泉的观景区、河畔野餐区、绵延的步道和骑马小径。

更多资讯: 私家花园环绕的巴黎市中心豪华寓所

亮点

MacCorkle说："主屋拥有多个奢华典雅、魅力十足的大厅，非常适合举办大型宴会和特殊活动。纽约林肯中心室内音乐协会(New York Lincoln Center Chamber Music Society)艺术总监、钢琴家吴菡(Wu Han)及其丈夫、大提琴家大卫·芬科尔(David Finckel)曾在此同台演出。此外，这里还作为硅谷地区的公司聚会、慈善活动和校际活动的场地。"

周边

这座庄园毗邻景色优美的伍德赛德村，业主可以前往米其林星级餐厅The Village Pub用餐。该物业距离旧金山市中心约35英里，Google、Facebook和Apple的总部大楼就在几英里之外。

经纪人：Carol MacCorkle, Pacific Union International

查看房源详情

关注环域居: