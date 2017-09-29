上月，流行音乐天后碧昂丝·诺利斯(Beyoncé Knowles)位于曼哈顿中城Sutton Place的豪华公寓以995万美元售出。纽约公共记录显示，她于2005年通过一家有限责任公司以刚超过500万美元的价格买下该物业。

据来自柯克兰集团(Corcoran)卖方经纪人Deborah Grubman、David M. Adler和Paul Albano联合推出的挂牌信息显示，这套2669平方呎的转角公寓拥有11呎高的天花板、白色条形橡木地板和三个采光面。截至发稿，三位卖房经纪人均没有回应置评请求。

据房地产公司StreetEasy，该物业于6月中旬挂牌上市，仅仅11天后便订立合同。买方代理人、房地产经纪公司Compass雇员Victoria Shtainer说："买主正是第一位看房的客户。我们在两天内签订了购房合同。"

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Shtainer将该物业描述为"终极观景公寓 “。她指出，本次交易十分迅速且低调。甚至连买家也不清楚业主的真实身份。

Shtainer说："每个人都刻意保密。"她补充道， 碧昂丝已经很长时间不住在这里了。

现年36岁的碧昂丝嫁给了嘻哈天王Jay-Z，但这套公寓是在他们结婚前购买的。夫妇俩的发言人未能立即回应置评请求。他们整个夏天一直忙于看房和买房。

据报道，今年8月夫妇俩斥资8800万美元在洛杉矶买下一处3万平方呎的豪华大宅。本月初，他们又拿下东汉普顿一座2600万美元的庄园。

《纽约邮报》率先披露了这笔交易。

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